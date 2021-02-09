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Сильный снегопад может продлиться до конца недели. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

09 февраля 2021 06:54
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Новости Беларуси. В предстоящие дни в стране ожидаются сложные погодные условия. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный снегопад может продлиться до конца недели. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси-1

Ночью уже начало заметать многие белорусские города. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад может продлиться до конца недели. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности, а по возможности и вовсе отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные ситуации и заторы. В эти дни снегоуборочная техника будет работать в усиленном режиме.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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