Сильный снегопад может продлиться до конца недели. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

Ночью уже начало заметать многие белорусские города. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад может продлиться до конца недели. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности, а по возможности и вовсе отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные ситуации и заторы. В эти дни снегоуборочная техника будет работать в усиленном режиме.