«Просто без ума от города». Туристы – о Минске и его достопримечательностях

Свое название Верхний город получил в XVI веке, хотя заселяться начал гораздо раньше – в XII. Здесь проживали наиболее богатые и влиятельные горожане.

Центром творческой и деловой жизни Верхний город оставался до Второй мировой войны. Потом многие архитектурные памятники этой части столицы сильно пострадали и утратили свой первозданный вид.

На протяжении многих лет Верхний город шаг за шагом возвращался к своему историческому облику. Восстала из небытия Ратуша, в воссозданной по старинным чертежам церкви Святого духа открылся концертный зал, наполнилась жизнью пустовавшая раннее улица Зыбицкая.

Многие минчане приходят сюда побродить по вымощенным камнем узким улочкам и маленьким дворикам. Особенно популярен Верхний город у гостей столицы.

Туристы:

Это Верхний город? Я просто сегодня первый день в Минске. Здесь красиво, на самом деле. Понятное дело, что это, наверное, не вина, а беда Минска, что старинных зданий не осталось. Все, наверное, прекрасно знают историю, почему их не осталось. Тем не менее, восстановлены. Мне нравится, симпатично. Главное, здесь дышится хорошо.

Мы сегодня приехали из Москвы специально, чтобы посмотреть Минск. Минск исторический, Минск современный, как он развивался. Сегодня у нас в планах исторический. Начали с площади Ленина, около железнодорожного вокзала. Потихонечку идем к Острову слез. Просто без ума от города, от чистоты. Мы знаем, что разрушено большинство зданий, что вы смогли это все воссоздать, сохранить этот стиль, этот дух. Очень понравилась улица Интернациональная, где старинные дома, воссозданные, кафешечки. Очень много статуй. И для детей интересно побегать, пофотографироваться. Клумб много, зелени, постриженные газоны, кустики, очень чисто. Очень довольна.

Да, шикарно просто. Особенно Старый город.

В Минске я, вообще, сегодня первый день. Гуляем с родственниками. Проходя по улицам Минска, впечатлений… Вы понимаете, гуляя по России, по своим улочкам, нет таких впечатлений, нет такой красоты, чистоты, как на улицах Минска. Везде можно присесть, тихо спокойно посидеть. Нет суеты, все так тихо, спокойно и такие люди доброжелательные. Мне кажется, они бы все шли и здоровались. Очень все супер.

После пешеходной улицы Карла Маркса территория Верхнего города приняла эстафету места проведения народных гуляний и справилась с этой ролью на все 100.

День города, джазовые вечера «У Ратуши», концерты классической музыки, форум уличных театров, архитектурная выставка, танцевальные террасы. Музыкально-туристический сезон-2015 запомнится минчанам надолго.

Но зимних каникул Верхний город устраивать не собирается. Холодный сезон пешеходная зона поработает в тестовом режиме. Сюда будут звать клубы исторической реконструкции, театры, музыкальные коллективы и мастеров народных промыслов. Масштаб мероприятий будут определять погодные условия. Так что следите за программой первого музыкально-туристического осенне-зимнего сезона в Верхнем городе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.