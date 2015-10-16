Журналист из Украины: Я приезжаю в Беларусь и вижу полноценное европейское место, в котором идет спокойная размеренная жизнь

Как нам живется в Беларуси? Чем наша страна не похожа ни на одну другую страну в мире? И что нужно сделать для того, чтобы нам здесь жилось еще лучше?

Начинаем программу с опроса: почему Вам нравится Беларусь?

Минчане:

Она же родная. Она же своя. Это же наша Родина.

Здесь школа и двор родной. Все родное.

За культуру люблю.

За стабильность и за то, что у нас спокойно в стране.

У нас очень красиво, просторно. Самое главное, что очень много неба здесь.

За наших людей, за их гостеприимство, за добросердечность, за красоту белорусских земель.

За то, что здесь родился. Родину всегда надо любить. Где будет лучше как не дома?

Мы приветствуем в студии ток-шоу «Такова судьба» арт-директора усадебно-паркового комплекса Андрея Захаренко. Андрей, здравствуйте. Вы учились в Лондоне. Именно в Лондоне у Вас появилась мечта, связанная с Беларусью? Любовь к нашей стране там только укрепилась?

Андрей Захаренко, арт-директор усадебно-паркового комплекса:

Я не думаю, што гэта неяк замацавалася, проста лакмусавая паперка спрацавала. Не згубіш, не зразумееш, што гэта для цябе варта. Таму, дзякуй богу, не згубіў, але проста калі ўзнікла дыстанцыя і быў даволі доўгі час (палова года) за мяжой, паступова прыходзіла разуменне, што ты маеш нешта, без чаго проста дрэнна жывецца.

Чего нам не хватает? Можно ли “спасти” детей, если сейчас начать их воспитывать в том ключе, который интересен был был для нашего будущего?

Нина Король, певица, телеведущая:

Нужно возвращаться к корням, читать детям белорусские сказки, изучать белорусский язык.

Надежда Цыркун, психолог:

Я думаю, поликультурность спасает наше общество, потому что мы имеем возможность гибко отождествляться. То с одной стороны, то с другой. То с одной идеей, то с другой. Это очень удобно. Разнообразие способствует устойчивости и выживаемости. А поскольку выживаемость для нашей территории — задача, которая всегда стояла и будет стоять, то мы гибко приспосабливаемся и избегаем неприятностей. Что касается признания, у нас есть такая особенность — не оценивать себя, а ждать, когда нас оценят другие, потому что сказать о себе «я лучше всех» просто невозможно, либо скажут, что шутит человек. И действительно, все время внешняя оценка и зависимость от этой внешней оценки в принятии любых решений. Кроме того, наш человек никогда не скажет на всякий случай, что хорошо, а то отнимут. Поэтому лишнее дерево вырубим, курицу спрячем. Но в характере… У нас есть два характера. Один публичный, который мы демонстрируем окружающим. И это правильный характер. Мы все с ним отождествились, и это тоже нас спасает, потому что мы очень целостная нация на самом деле и отличаемся от всех остальных. Я специально прочла тексты многих гимнов перед этой передачей — мы единственные, кто четко заявляет: «Мы, белорусы, — мирные люди».

Что в первую очередь ценят, белорусы, иностранцы в Беларуси?

Григорий Померанцев, и.о. директора Национального агентства по туризму:

Иностранцы, прежде всего, отмечают нашу природу: леса, озера, реки. Спокойствие. Кроме этого, все, кто приезжает в Минск, восхищаются урбанистической жизнью. Это полноценная европейская столица. Восхищает не только в Минске, но и в других городах чистота, порядок.

Такая достаточно притягательная картина, но тем не менее нам не хватает туристов, туристических маршрутов. Все-таки что нам еще нужно сделать для того, чтобы иностранцы к нам приезжали и нам самим нравилось в своей стране?

Григорий Померанцев, и.о. директора Национального агентства по туризму:

Один из путей привлечения иностранцев — самим начать путешествовать по нашей стране. Не секрет, что еще несколько лет назад большинство жителей страны, наверное, считали, что если хочешь отдохнуть хорошо, то нужно обязательно куда-то ехать. Так вот очень приятно наблюдать, как меняется этот стереотип, этот тренд. Люди начинают чаще путешествовать по собственной стране.

Есть смысл учиться и у наших соседей тому, как нужно продвигать свою страну как товар, как услугу, как продукт — туристический продукт Беларуси требует продвижения. Особенно учитывая то, что в мире идет очень жесткая конкуренция за туристические потоки. В Беларуси есть все преимущества, мы находимся в центре Европы. Мы недооценены. Представление иностранцев о Беларуси занижено, занижены ожидания.

Нина Король, певица, телеведущая:

Потому что мы сами. У нас нет такой гордости.

Григорий Померанцев, и.о. директора Национального агентства по туризму:

Не хватает развлечений, сервиса, качества и клиентоориентированности, то есть понимания того, что нужно клиенту. Для этого важно, конечно, самому почувствовать себя в роли клиента.

Кирилл Стремоусов, журналист (Украина):

Многие недооценивают Беларусь. Попробую сделать такое предположение, что Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила некоторые традиции культуры великого народа. У меня нет ностальгии о прошлом, я реально потрясен наступившим. Я приезжаю в Беларусь и вижу красивые асфальтированные дороги, вижу полноценное европейское место, в котором идет спокойная размеренная жизнь. И мне кажется, что если человек трезвомыслящий, то он себя может реализовать.