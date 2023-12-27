Музей в бункере. Показываем место в Беларуси для любителей пощекотать нервишки

Вбейте в навигатор Пушкина, 67 – и перед вами Бункер-77. Чудо инженерной мысли возвели в разгар холодной войны между СССР и США. Никто не исключал ядерное оружие, поэтому начали строить подобные сооружения. Запасной командный пункт СССР появился в 1977-м, отсюда и молниеносное название – Бункер-77, рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ.

Валерия Кемко, экскурсовод:

У бункера было два режима: боевой и спящий. В спящем режиме находились 12 человек, которые проверяют жизнедеятельность бункера. Звучит сигнал тревоги. 4,5 часа – и уже здесь оказываются 80 человек и закрывают двери перед мирным народонаселением. На территории бывшего Советского Союза пять бункеров такого назначения. Наш единственный западный, который отвечал за западный сектор и сохранился с тех времен.

Позывной его в период холодной войны – «Сеньор». Позывной в период белорусской армии – «Повод». Поверхность – 8,5 гектара. Те, кто охраняли поверхность, не имели права спускаться внутрь самого Бункера-77. Он был предназначен на 30 суток для 80 человек.