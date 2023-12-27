Музей в бункере. Показываем место в Беларуси для любителей пощекотать нервишки

Вбейте в навигатор Пушкина, 67 – и перед вами Бункер-77. Чудо инженерной мысли возвели в разгар холодной войны между СССР и США. Никто не исключал ядерное оружие, поэтому начали строить подобные сооружения. Запасной командный пункт СССР появился в 1977-м, отсюда и молниеносное название – Бункер-77, рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ.
Валерия Кемко, экскурсовод:
У бункера было два режима: боевой и спящий. В спящем режиме находились 12 человек, которые проверяют жизнедеятельность бункера. Звучит сигнал тревоги. 4,5 часа – и уже здесь оказываются 80 человек и закрывают двери перед мирным народонаселением. На территории бывшего Советского Союза пять бункеров такого назначения. Наш единственный западный, который отвечал за западный сектор и сохранился с тех времен.
Позывной его в период холодной войны – «Сеньор». Позывной в период белорусской армии – «Повод». Поверхность – 8,5 гектара. Те, кто охраняли поверхность, не имели права спускаться внутрь самого Бункера-77. Он был предназначен на 30 суток для 80 человек.
Говорят, в этом месте теряются туристы и слышат жуткие крики по ночам. Рассказываем про дворец с призраками под Гродно – подробности.
После развала Советского Союза сюда приходит белорусская армия. Военные несут дежурство до 2005 года, а потом бункер законсервировали на 12 лет. Спустя время, турфирма открыла на месте событий музей холодной войны. Такого эксклюзива вы больше не найдете! В сталкерской атмосфере проводят невероятные квесты и устраивают лазертаг. Туристы приезжают на поединок с собой. В борьбе с фобиями можно почувствовать себя героем блокбастера.
Подробности в видео.