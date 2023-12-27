Говорят, в этом месте теряются туристы и слышат жуткие крики по ночам. Рассказываем про дворец с призраками под Гродно

Усадьба Святополк-Четвертинских – настоящий клад для поклонников мистики и заброшек. Это место, как флакон из прошлого, впитало в себя аромат тайн и легенд. Неспроста здесь снимали первый белорусский хоррор «Масакра», рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Настало время и нам поохотиться за приведениями.

Такое ощущение, что за вами кто-то наблюдает. Бродить по лабиринтам истории жутко интересно, но лучше берите с собой компанию и фонарики. Одному будет немного не по себе. И будьте аккуратны, все-таки усадьба разрушается. Находки буквально за каждым углом. Поговаривают, что в подвалах есть тайник.

Владимир Василькевич, историк, краевед:

Есть легенды о том, что здесь живет приведение, где-то прячется, периодически выходит на улицу. Особенно в сумрачное время. Возможно, это стало одной из причин того, что здесь в 2010 году снимался наш белорусский хоррор «Масакра» о медведе-оборотне. Мистическая картина, которая действительно в полном ракурсе запечатлела образ дворца.

– Зачастую сами туристы теряются в комнатах и долго ищут друг друга.

– Может, это приведение как-то парализует туристов?

– Возможно, и так. Иногда здесь можно услышать какой-то странный шум, странные звуки, крики.

– В общем, если вместо гостиницы выбрать Желудок и заночевать, вполне себе возможно кого-то и увидеть.