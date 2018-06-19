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«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске

19 июня 2018 07:11
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Диана Галех, корреспондент СТВ:
Неподалеку от Минского зоопарка открылась новая экотропа. Во время прогулки по живописному маршруту можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц.

Обустройства зеленой зоны жители Заводского района ждали давно. Теперь у них появилось новое место для встреч и познавательных прогулок.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-1

Сейчас в Минске можно насчитать 8 экологических троп. Это маршруты длиной до двух километров, которые специально оборудованы для эколого-просветительских и познавательных мероприятий.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-4

К примеру, вдоль каждой «зеленой» тропы располагаются информационные стенды и таблички. Они рассказывают нам о растениях, о местных обитателях лесов и водоемов, информируют об экологически дружественном образе жизни.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-7

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Это возможность для любого человека, который не может себе позволить часто выезжать или находиться в природе, иметь эту природу в шаговой доступности. Эти экологические тропы нам позволяют в полной мере раскрыть тот потенциал биологического ландшафтного разнообразия, который присутствует в городе.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-10

Новая экотропа, которая пролегает в границах улиц Уборевича, Голодеда, реки Свислочь и Минского зоопарка, также оборудована местами для отдыха. Пока мамы отдыхают на лавочках, малыши могут поиграть на детских площадках. А после активных игр – самое время и по живописным местам пройтись!  

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-13

«Город птиц» – пожалуй, одна из самых интересных экотроп в Минске.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-16

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Лучше всего сюда приходить с самого утра, в это время здесь можно увидеть большое количество певчих птиц. С утра здесь очень хорошо поют певчие дрозды, черные дрозды, черноголовая славка, зарянки здесь живут, несколько видов камышовок.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-19

«Город птиц» разместился в лесном массиве между улицей Якубова и Лошицким парком. Эта местность славится своими болотами. В Минске они тоже встречаются! И в трясине очень любят селиться некоторые пернатые.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-22

Руслан Шайкин:
Встречаются здесь также водно-болотные птицы. Встречается здесь камышница, увидеть ее не просто, т.к. она хорошо прячется. В этом месте она живет постоянно, и мы регулярно за ней наблюдаем.

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-25

А еще для птиц здесь оборудовали 40 домиков! Поэтому встретить пернатых друзей стало еще проще!

«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске-28

# Парки Минска # Туризм # Диана Галех # Ольга Гриневич # Сергей Масляк # Светлана Дерко # Руслан Шайкин # Фотофакт # Места отдыха

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