«Можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц». Показываем экологические тропы в Минске

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Неподалеку от Минского зоопарка открылась новая экотропа. Во время прогулки по живописному маршруту можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц. Обустройства зеленой зоны жители Заводского района ждали давно. Теперь у них появилось новое место для встреч и познавательных прогулок.

Сейчас в Минске можно насчитать 8 экологических троп. Это маршруты длиной до двух километров, которые специально оборудованы для эколого-просветительских и познавательных мероприятий.

К примеру, вдоль каждой «зеленой» тропы располагаются информационные стенды и таблички. Они рассказывают нам о растениях, о местных обитателях лесов и водоемов, информируют об экологически дружественном образе жизни.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Это возможность для любого человека, который не может себе позволить часто выезжать или находиться в природе, иметь эту природу в шаговой доступности. Эти экологические тропы нам позволяют в полной мере раскрыть тот потенциал биологического ландшафтного разнообразия, который присутствует в городе.

Новая экотропа, которая пролегает в границах улиц Уборевича, Голодеда, реки Свислочь и Минского зоопарка, также оборудована местами для отдыха. Пока мамы отдыхают на лавочках, малыши могут поиграть на детских площадках. А после активных игр – самое время и по живописным местам пройтись!

«Город птиц» – пожалуй, одна из самых интересных экотроп в Минске.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Лучше всего сюда приходить с самого утра, в это время здесь можно увидеть большое количество певчих птиц. С утра здесь очень хорошо поют певчие дрозды, черные дрозды, черноголовая славка, зарянки здесь живут, несколько видов камышовок.

«Город птиц» разместился в лесном массиве между улицей Якубова и Лошицким парком. Эта местность славится своими болотами. В Минске они тоже встречаются! И в трясине очень любят селиться некоторые пернатые.

Руслан Шайкин:

Встречаются здесь также водно-болотные птицы. Встречается здесь камышница, увидеть ее не просто, т.к. она хорошо прячется. В этом месте она живет постоянно, и мы регулярно за ней наблюдаем.