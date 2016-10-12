Мастер-класс с дизайнером Наташей Цуран: как из старой надоевшей обуви сделать трендовую

Мода настолько быстротечна, что угнаться за ней на каблуках едва ли возможно. Но сегодня мы подскажем вам, как из старой надоевшей обуви сделать трендовую, проведем мастер-класс с дизайнером Наташей Цуран.

Превратим 2 пары классических лодочек в модные хиты осени. Для переделки нам понадобятся кусочки черной кожи, линейка, ручка и обувной клей. В первом случае, будем создавать на каблуках бахрому. Этот тренд уже несколько сезонов не сходит с мировых подиумов и очень любим дизайнерами. Стильно и необычно.

Аккуратно разрезаем наши прямоугольные кусочки кожи на тонкие полоски, оставляя сверху 0, 5 мл, чтобы получить заветную бахрому. Вы можете вырезать ее из текстиля, замши, купить готовую и даже сделать в несколько рядов – все зависит от вашего образа. Далее будем приклеивать наши заготовки к туфелькам при помощи обувного клея.

Корректируем бахрому, чтобы не выходила за края каблуков и ву-а-ля наши новые туфли готовы. Щеголять в них по осеннему ковру теперь будет в радость себе и окружающим! Приступаем к примерке!

Для обувного хендмейда нам понадобится дырокол, ручка, кожаный шнурок. Сперва, наметим на лодочках места, где хотим, чтобы проходила шнуровка. Затем пробьем их при помощи дырокола, выбрав нужный диаметр.

Элегантные, а главное совершенно новые туфли готовы! Можно немного обмотать щиколотку и завязать красивый бант.

Как видите, идеи просты, и создать модные шедевры можно самим!