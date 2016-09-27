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Белорусские здравницы увеличили экспорт услуг с начала года на 30%, выручив более 102 млн рублей

27 сентября 2016 10:07
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Новости Беларуси. Белорусские здравницы увеличили экспорт услуг с начала года на 30%, выручив в общей сложности более 102 миллионов рублей. Самый высокий спрос на санаторно-курортное лечение среди россиян. Тут сказывается стоимость. Цены едины для всех жителей Евразийского экономического союза.

В среднем одни сутки в белорусских санаториях обходятся в 42 рубля.

Для сравнения, в российских здравницах аналогичное предложение минимум в полтора раза дороже. Экономическую составляющую оценили и жители западных соседей. Несмотря на спецтарифы литовцы и поляки с каждым годом все охотнее едут в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы в этом году проводили рекламные туры для туроператоров Германии, Прибалтики, Польши и результат налицо. То есть при росте экспорта по всей республике в среднем чуть более, чем на 30% за восемь месяцев, то в регионах Брестской и Гродненской области этот рост составляет в два раза.

Кроме того, в Беларуси растет интерес частных инвесторов к развитию туризма. Наша страна входит в десятку государств, где, по мнению специалистов, ожидается самый высокий темп роста вложений в данную отрасль.

Новые места отдыха уже в 2016 году дополнят санатории и агроусадьбы. На стадии готовности находится проект с китайской стороной. Подписать договор с одной из крупнейших корпораций КНР планирует Министерство спорта и туризма Беларуси.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Геннадий Болбатовский # Государственная политика

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