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Понятные указатели: теперь названия улиц и значимых объектов на табличках дублируются на английском

27 сентября 2016 20:36
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Новости Беларуси. Захочешь – не заблудишься. В центре Минска появляется всё больше ориентиров для минчан и иностранцев.

На информационных указателях под белорусским названием дублируются надписи на английском языке.

Такая необходимость вызвана растущим потоком туристов в белорусскую столицу и встречным желанием города обеспечить комфортное пребывание гостей за счёт увеличения количества «понятных» указателей.

Кстати, минчанам также полезно узнать название знакомой улицы на иностранном языке или в транскрипции. В перспективе такие информационные указатели появятся на многих домах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь – значимых архитектурных объектах.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:
Английский язык должен быть, поскольку он один из международных. И туристы, которые появляются в историческом центре всё более и более, должны иметь информационную направляющую, чтобы знать, что они хотят посетить. Поэтому на английском языке, если вы обратили внимание, у нас не только улицы дополняются, но и наименования отдельных учреждений, зданий, памятников архитектуры.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Михаил Жих

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