Что будет с налогами на агроусадьбы: комментарий Минспорта

Михаил Петрович, ещё такой, очень важный вопрос. В это воскресенье я вёл ток-шоу, посвящённое бюджету и одним из самых спорных моментов, жарко обсуждавшихся, была статья об изменении налоговой базы для тех, кто занимается агроэкотуризмом. Я знаю, суть вопроса в том, что очень многие реальные гостиницы или просто люди, сдающие своё загородное жильё, пользуются налоговой базой, которая была льготной для тех, кто реально живёт в этих домохозяйствах и принимает гостей. Как Вы сами считаете, как бы, вот этот сегмент этого привлекательного туристического бизнеса – он изменится с этой налоговой базой?

Михаил Портной:

Ну, Вы попали «в десяточку», дав характеристику состоянию агроэкотуризма на сегодняшний день. Первое – это тема очень хорошая, это направление очень актуально. И указ главы государства 2006 года, в принципе, сделал так, что у нас бум пошёл. На сегодняшний день более 2 тысяч агроэкоусадеб, но, если основная цель была – это возродить село, чтобы люди жили в этой местности, выращивали экологически чистые продукты. Основная доля людей, которые этим занимаются – на сегодняшний день, получив вот эти льготы, развились, работают. Уже возникла кластерная система – они помогают друг другу. И этот бизнес, и вид туризма – он востребован.

Но вместе с тем, Вы это обозначили, появилась такая небольшая прослойка, которая занимается открыто ресторанно-гостиничным бизнесом, платя одну базовую величину в год, да.

Те люди, которые в чистом виде занимаются агроэкотуризмом, у них будет минимальная налоговая нагрузка. Ну, понятно, не такая, как сегодня, потому что люди уже развились, люди идут нормально. Тем более, вы же прекрасно понимаете, кроме этого, ещё и кредитная политика: это 5% на 7 лет, 2 000 базовых величин – это тоже хорошая поддержка.

Поэтому те люди, которые занимаются в чистом виде, будут поддержаны, а недобросовестные будут…

Ну, они недобросовестные, но у них тоже бизнес, просто они должны за него другой налог платить.

Михаил Портной:

Они, используя вот эти пробелы в законодательстве, сейчас сумели, так сказать, использовать только в своих целях, поэтому здесь другого пути нет.