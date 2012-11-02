Магический камень-следовик хотят внести в список нематериального наследия Беларуси

Новости Беларуси. Камень-следовик, который находится в Логойском районе, планируют внести в Государственный список объектов нематериального наследия. Артефакт относится к периоду бронзового века. Интересные сведения получены за время этнографической командировки студентов и музейных работников в деревню Кременец, где и находится исторический камень. В результате иссследований собраны фото- и видеометериалы, изучен архив.

Про следовик ходят многочисленные легенды: будто бы каждый, кто хотел его сдвинуть с места, сталкивался с неприятностями. Согласно другим сведениям, камень оберегал людей от болезней и невзгод. Около этого камня проводился и известный обряд вызывания дождя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Гавель, старший научный сотрудник по охране историка-культорного наследия Логойского историко-краеведческого музея:

Девять вдвов должны были пойти в лес, взять с собой колы в свой рост и, поднимая этот камень, проговаривать заповедь-прошение дождя. Как показала статистика, всегда на третий день после проведения обряда шел дождь. Камень на колах был поднят до того времени, пока не возникала необходимость остановить дождь.