Логойская глина известна насыщенно красным цветом. Побывали в местном доме ремёсел
По соседству с музеем – дом ремесел. Идеальное местечко для очумелых ручек. Если вы хотите сделать подарочек с васильковой душой – мастер-класс обеспечен. Иван Клеофасович в гончарном деле больше 30 лет. Выпускник Бобруйского училища делает посуду и сувениры на славу. С харизмой и апельсиновым настроением.
Иван Романчук, народный мастер Республики Беларусь:
Я с детства постоянно был вымазан в глину. У каждого мастера своя форма, одинаковых не бывает. Это глина готовая.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Почти пластилин.
– Можете попробовать.
– Холодненькая.
– Что надо? Центровать глину. Надо чтобы идеально, ровненько крутилась глина.
– Надо приговаривать что-то, чтобы горшочек получился?
– Надо хорошее настроение.
Логойская глина известна насыщенно красным цветом. Для мастера она что белый лист, на котором можно создать рисунки невероятной красоты. Наш герой владеет всеми техниками: от обвара до дымления. В руках волшебника рождается чудо.
Иван Романчук:
Готовится обвар, и вот берется щипцами, раскаленный горшок окунается в ращину и на горшке остается рисунок такой. Можно на основе огуречного рассола, чтобы кислота была.
Анастасия Макеева:
Черная интересная.
Иван Романчук:
Ну, это молочение.
Анастасия Макеева:
Молоком?
Иван Романчук:
Да. Окунается горшок в молоко и потом ставится в печку.
Анастасия Макеева:
А это для веселеньких?
Иван Романчук:
Да, это типа флендровки. Это акриловыми красками сделано.
Свистульки – целая наука. Чтобы они зазвучали, нужно «съесть» не один килограмм глины. Нашему маэстро все под силу. Забавные зверушки – любимцы детей. Кстати, наши предки делали игрушки не просто так. Считалось, что свист отгонял от малышей злых духов.
Иван Романчук:
Выйти на улицу и звать весну. Ну, окарина делается, еще пару дырок и получается как инструмент.
Анастасия Макеева:
У вас в руках почти ваш автопортрет. Кто это такой?
Иван Романчук:
Ну, это охотник… Если без юмора, то это уже неинтересно.
Экологично. Тепло. Красиво. От логойского гончара никто не уходит с пустыми руками. Его изделия источают радость. Присоединяйтесь и наполняйте свой дом добром.
Иван Романчук:
Вот такой самый нормальный размер, ни больше ни меньше
Анастасия Макеева:
И для драников, и для сметанки.
Иван Романчук:
Делаем венчик. В Логойске так разукрашивают. Если глина хорошо приготовлена, это 2-3 минуты. Берем, срезаем резочкой.
Анастасия Макеева:
И сколько он так должен сохнуть?
Иван Романчук:
За двое суток точно высохнет.
Город несколько веков принадлежал роду Тышкевичей. Что собой представлял древний Логойск – подробности здесь.