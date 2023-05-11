Логойская глина известна насыщенно красным цветом. Побывали в местном доме ремёсел

По соседству с музеем – дом ремесел. Идеальное местечко для очумелых ручек. Если вы хотите сделать подарочек с васильковой душой – мастер-класс обеспечен. Иван Клеофасович в гончарном деле больше 30 лет. Выпускник Бобруйского училища делает посуду и сувениры на славу. С харизмой и апельсиновым настроением.

Иван Романчук, народный мастер Республики Беларусь:

Я с детства постоянно был вымазан в глину. У каждого мастера своя форма, одинаковых не бывает. Это глина готовая. Анастасия Макеева, корреспондент:

Почти пластилин.

– Можете попробовать.

– Холодненькая.

– Что надо? Центровать глину. Надо чтобы идеально, ровненько крутилась глина.

– Надо приговаривать что-то, чтобы горшочек получился?

– Надо хорошее настроение.

Логойская глина известна насыщенно красным цветом. Для мастера она что белый лист, на котором можно создать рисунки невероятной красоты. Наш герой владеет всеми техниками: от обвара до дымления. В руках волшебника рождается чудо. Иван Романчук:

Готовится обвар, и вот берется щипцами, раскаленный горшок окунается в ращину и на горшке остается рисунок такой. Можно на основе огуречного рассола, чтобы кислота была. Анастасия Макеева:

Черная интересная. Иван Романчук:

Ну, это молочение. Анастасия Макеева:

Молоком? Иван Романчук:

Да. Окунается горшок в молоко и потом ставится в печку. Анастасия Макеева:

А это для веселеньких? Иван Романчук:

Да, это типа флендровки. Это акриловыми красками сделано. Свистульки – целая наука. Чтобы они зазвучали, нужно «съесть» не один килограмм глины. Нашему маэстро все под силу. Забавные зверушки – любимцы детей. Кстати, наши предки делали игрушки не просто так. Считалось, что свист отгонял от малышей злых духов. Иван Романчук:

Выйти на улицу и звать весну. Ну, окарина делается, еще пару дырок и получается как инструмент.

Анастасия Макеева:

У вас в руках почти ваш автопортрет. Кто это такой? Иван Романчук:

Ну, это охотник… Если без юмора, то это уже неинтересно. Экологично. Тепло. Красиво. От логойского гончара никто не уходит с пустыми руками. Его изделия источают радость. Присоединяйтесь и наполняйте свой дом добром. Иван Романчук:

Вот такой самый нормальный размер, ни больше ни меньше Анастасия Макеева:

И для драников, и для сметанки. Иван Романчук:

Делаем венчик. В Логойске так разукрашивают. Если глина хорошо приготовлена, это 2-3 минуты. Берем, срезаем резочкой. Анастасия Макеева:

И сколько он так должен сохнуть?