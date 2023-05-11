Город несколько веков принадлежал роду Тышкевичей. Что собой представлял древний Логойск?

Анастасия Макеева, корреспондент:

40 километров от столицы – и вы в белорусской Швейцарии. Горнолыжный рай, долина усадеб, купаловские места. Здесь каждый найдет свою нотку вдохновения. Планируем весну вместе. Логойск притягателен со всех сторон. Он входит в десятку древнейших городов Беларуси. Свое название «старец» получил потому, что находится в низине – лагчине. А может, от ласковых, лагодных жителей. Легенд целый букет. Но ученые-археологи установили, что первое поселение наших предков находилось возле реки Логозинки. Когда она обмельчала, переселились к берегам Гайны, сохранив старое доброе имя.

Светлана Гринь, научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея имени К. и Е. Тышкевичей:

Первое упоминание про Логойск мы встречаем в документе-поучении князя Мономаха, когда он шел войной на Полоцкое княжество и попутно завоевал наш Логойск, 1078 год. Что собой представлял древний Логойск? Был холм большой с огромными валами, которые достигали 11 метров в высоту, ров был со всех сторон окружен. Вода затекала из реки Гайны. В этот ров на то время мог стать 10-этажный современный дом. На холмах было расположено большое дубовое ограждение, мостик, который в случае опасности поднимался, и город становился неприступной крепостью. Логойская глина известна насыщенно-красным цветом. Побывали в местном доме ремесел – подробности здесь. Археологическая коллекция – гордость музея. С ней можно отмотать в неолит, увидеть череп тура и огромные зубы бурой медведицы. Страшно представить, какие габариты тогда были у косолапых. Самые же бесстрашные могут провести собственное расследование и почувствовать себя настоящими археологами. Светлана Гринь:

Здесь находится песок, при музее создана академия археологии. По записи мы проводим урок археологии с учениками, то есть предварительно сюда закапываем какие-то экспонаты. На уроке детям выдаем специальные инструменты археологические для раскопок. После того, как мы проверяем задания, они получают диплом юного археолога.

Несколько веков город принадлежал роду Тышкевичей. Самыми известными стали братья Константин и Евстафий. Две звезды. Две светлых повести. С них началась белорусская археология. Они вели раскопки в Заславском, Борисовском, Логойском уездах. Именно они открыли первый в Беларуси публичный музей. За символичную плату посмотреть на уникальные экспонаты мог каждый. Экспозицию разместили на первом этаже родового дворца в Логойске. От мамы Августы Плятер досталась богатейшая коллекция старинных документов. Светлана Гринь:

У них были богатейшие коллекции нумизматики. Много очень экспонатов было из Европы. Даже из Африки, что мы можем видеть на стенде, знамен, оружия. С течением времени музей был не очень посещаемый, потому что Логойск был маленьким городком, их это не устраивало. Они написали прошение царскому правительству, им было дано разрешение в библиотеке Вильнюсского университета. Своими руками они собирали каждый экспонат, аккуратно заворачивали, на подводах вот этим вот маршрутом Логойск-Острошицкий городок-Красное-Молодечно-Ошмяны-Вильно везли свои экспонаты в музей.

Замшелый кирпич свидетель событий. Остатки роскоши можно найти в местном парке. Здесь с 1819 года возвышался великолепный дворец в стиле классицизма. Его построил Пий Тышкевич – отец наших братьев. Жемчужину обрамлял английский парк с экзотами. Была своя оранжерея, зимний сад. Великая Отечественная война не пощадила родовую резиденцию. Дворец был взорван. Лишь бывшие хозпостройки – конюшня и ледовня – чудом дошли до наших дней. Рекомендовано к прогулке. Светлана Гринь:

К сожалению, от самих Тышкевичей не только у нас, но и во всей Беларуси, ничего не сохранилось. Потому что тот музей, который они открыли в Вильно, через 10 лет был расформирован царским правительством. Единственная книга, которой мы гордимся, досталась нам от нашего соотечественника Дмитрия Житковского. Это вот эта вот книга Юрия Крашевского «Мозаика». Чем она ценна, тем что здесь находится экслибрис библиотеки Тышкевичей. Повести, рассказы разных старых людей.

Анастасия Макеева:

Все у наших предков было функциональным и красивым. Так, например, во время базарных дней роль весов выполняла вот такая полкилевка, в которой мягкое масло превращалось в аппетитный брусочек.

Любители ретро и этно в музее не заскучают. И дело не только в виниловых пластинках и чугунных утюжках. Вашему вниманию – бабка. Нет, не та, что из печи. Мозговой штурм. Ответ в студию. Светлана Гринь:

Для чего она служила? Острым концом его вгоняли в колоду, а на вот этой площадочке клепали косу для того, чтобы она была острой. Можем поспорить, про чудо-глинорезку вы еще не слышали. Дело в том, что Константин Тышкевич был успешным бизнесменом. Открыл в Логойске мануфактуру по тканям, сахарный, медеплавильный и кирпичный заводы. Светлана Гринь:

Это глинорезка… Нам принесли ее люди из деревни Михалово, где когда-то находился у Тышкевичей их кирпичный завод, там были большие залежи глины. Вот такой чан большой брался, и она именно опускалась туда вниз в чан. При помощи специального приспособления вверху вы видите отверстие для этого. Особым способом к лошади крепилось. Сюда насыпалась глина, лошадь ходила по кругу, этими лопастями она измельчала глину. Брали эту глину и на подводу сразу же запускали в цех. Душа в пляс. Музыканты на Логойщине были во все времена. В музее блистает настоящий оркестр. Эти самодельные цимбалы 1930 года. Настроить их на добрый лад могли люди только с идеальным слухом.