Как выглядел человек в XII веке? Показываем музей, где хранится бюст предка

Догорают последние деньки лета, а значит, время ловить момент. Отправляемся в Чечерский район. На берегах Сожа жизнь началась с незапамятных времен. Здесь есть на что посмотреть.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

Одна из уникальных археологических находок – череп человека, реконструкцию которого произвели в Минске. Сегодня бюст этого человека эпохи Раннего Средневековья (XII века) хранится у нас в историко-этнографическом музее. Можно посмотреть на то, как выглядел человек той эпохи. Познакомиться поближе с артефактами можно в Ратуше. С 2004 года здесь действует историко-этнографический музей, где можно охватить все эпохи. Зал археологии – что зов предков. Бивни мамонта, усы морских животных – ледниковый период по-нашему. Здесь же россыпь орудий труда, гончарной посуды, монет и украшений, часть из которых попадала из Византии.

Татьяна Гончарова:

Хотелось бы остановиться на амулетах-змеевиках – это уникальные объекты, которые были найдены на Замковой горе. А также поделки и бусы, изготовленные на территории нашего района, потому что в их состав входил сожский песок. От незапамятных времен шагаем в самый хлебосольный зал и погружаемся в мир этнографии. Многие предметы быта – сегодня загадка. Все – от инструментов до нарядов – наши прапрадеды делали сами – Как вы думаете, что вот это такое? Некоторые любят отвечать: чтобы бить мужей неверных.

– Стирать?

– Не стирать. Это крышовка. Крыши когда крыли, соломой утрамбовывали таким образом. Вости. С помощью них ловили когда-то рыбу, рыба туда заплывала, если можете обратить внимание, а назад уже не могла выплыть.