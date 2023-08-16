Как выглядел человек в XII веке? Показываем музей, где хранится бюст предка

Догорают последние деньки лета, а значит, время ловить момент. Отправляемся в Чечерский район. На берегах Сожа жизнь началась с незапамятных времен. Здесь есть на что посмотреть.
Догорают последние деньки лета, а значит, время ловить момент. Отправляемся в Чечерский район. На берегах Сожа жизнь началась с незапамятных времен. Здесь есть на что посмотреть.
Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:
Одна из уникальных археологических находок – череп человека, реконструкцию которого произвели в Минске. Сегодня бюст этого человека эпохи Раннего Средневековья (XII века) хранится у нас в историко-этнографическом музее. Можно посмотреть на то, как выглядел человек той эпохи.
Познакомиться поближе с артефактами можно в Ратуше. С 2004 года здесь действует историко-этнографический музей, где можно охватить все эпохи. Зал археологии – что зов предков. Бивни мамонта, усы морских животных – ледниковый период по-нашему. Здесь же россыпь орудий труда, гончарной посуды, монет и украшений, часть из которых попадала из Византии.
Татьяна Гончарова:
Хотелось бы остановиться на амулетах-змеевиках – это уникальные объекты, которые были найдены на Замковой горе. А также поделки и бусы, изготовленные на территории нашего района, потому что в их состав входил сожский песок.
От незапамятных времен шагаем в самый хлебосольный зал и погружаемся в мир этнографии. Многие предметы быта – сегодня загадка. Все – от инструментов до нарядов – наши прапрадеды делали сами
– Как вы думаете, что вот это такое? Некоторые любят отвечать: чтобы бить мужей неверных.
– Стирать?
– Не стирать. Это крышовка. Крыши когда крыли, соломой утрамбовывали таким образом.
Вости. С помощью них ловили когда-то рыбу, рыба туда заплывала, если можете обратить внимание, а назад уже не могла выплыть.
Сила в традициях. Этот уголок Гомельщины всегда славился ткачеством и рушниками. Большое белое поле символизировало связь с высшими силами и свет. Красный был мощным оберегом, олицетворял жизнь и энергию. Предки писали нитями разные послания со знаками урожая, любви и продолжения рода. Рушники – от слова «рух» –движение. Они сопровождали человека от рождения до смерти.
Татьяна Гончарова:
Мастер-классы по ткачеству мы проводим. Кстати говоря, на восстановленном станке. Мы подготовили также маленькие ткацкие настольные станочки, можем делать какие-то браслетики. По заявочкам ждем туристов.
Давайте мы еще с вами погадаем. Здесь используются белорусские символы. Крутим барабан – пладавітасць і зараджэнне кахання.
Останки замурованных женщин в Ратуше, жестокое убийство княгини. Какие легенды ходят вокруг Чечерска – подробности здесь.