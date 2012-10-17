Как будет выглядеть Минск в будущем? Проекты застройки столицы

Новости Беларуси. Архитектурная концепция белорусской столицы – это тот камень преткновения, о который сломано тысячи копий. Кто-то видит город сверхсовременным, вроде Токио, а кто-то предлагает не делать из уютного, старого, доброго Минска каменные джунгли. Так каким будет Минск в будущем? В программе «Утро. Студия хорошего настроения» расказали о нескольких концептуальных проектах, которые возможно совсем скоро украсят столицу.

1. Жилой район Глобус - проект, получивший диплом на фестивале архитектуры в 2011 году. По задумке авторов концепции, историческую застройку необходимо несколько «осовременить». Добиться этого помогут новейшие технологии. Здесь будет восточный квартал с турецкими банями, кварталы Центральной и Северной Европы.

2. Не менее интересный проект — Минское замчище, которое претендует на звание национального историко-архитектурного центра.

Вокруг древнего храма 12 века будут располагаться музеи. Построят въездную браму с фрагментом русла реки Немига и оборонительный вал. Позади храма будет размещаться зал-амфитеатр на 240 посадочных мест с мультимедийным оборудованием. Также будет создана музейная экспозиция, по которой можно будет изучать историю Минска.

Другой берег реки с замчищем свяжет мост, который сам по себе достоин внимания. А рядом проектировщики планируют разместить архитектурно- художественную композицию «Баллада о возникновении Минска». Неподалеку будет построен торгово-развлекательный комплекс «Крытый рынок». А перед ним стоянка для туристических автобусов.

3. Концепция застройки проспекта Победителей. В планах построить так называемый форум. В нем будет расположен конференц-зал на 1200 посадочных мест и многофункциональный общественный центр. Также будет построен гостиничный комплекс категории 5 звезд на 300-400 мест.