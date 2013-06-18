Из Нью-Йорка в Минск добрался стиль лофт

Новости Минска. Мода на андеграундное жилье и идея первых лофтов возникла еще в 40 годах в Нью-Йорке. Создавать в заброшенных заводах и других промышленных зданиях квартиры, офисы или культурные пространства стало модной тенденцией.

К слову, лофтом называют еще и верхний этаж-чердак. Спустя 70 лет в Минск появляются первые арт-лофты. Промышленный район улицы Октябрьской, как мини-город из прошлого, стал идеальным местом. Старые краснокирпичные заводские стены, трамвайные пути и абсолютная тишина…Историческая застройка 19 века давно стала излюбленной ретро-площадкой для режиссеров, здесь выгуливали свои наряды знаменитые стиляги и другие киногерои…

Остановимся по маршруту 2-го трамвая на улице Октябрьской, 19. Именно здесь три года назад появился классический лофт, в котором устроили фотостудию. Сейчас здесь размещается столичная типография, но эти кирпичные стены с прошлого века помнят немало других производств.

Сергей Михаленко, директор фотостудии:

Чувствуешь на этой улице город, каким он был раньше, лет 50-100 тому назад, потому что зданиям уже почти 100 лет. До олимпиады долгое время здесь был кожевенный завод, здесь были бараки, в которых происходила сушка кожи, и она издавала жуткий запах, воняла очень сильно здесь. Поэтому перед Олимпиадой все было решено вынести за город, чтобы запах не мешал гостям, потому что рядом стадион «Динамо».

Высокие потолки и широкие окна – полная свобода для новых идей и мыслей. Пространство лофта можно постоянно трансформировать, и эта атмосфера особенно притягательна для творческих людей.

Сергей Михаленко, директор фотостудии:

Та атмосфера, которая существует на заводе. Здесь можно что-то переделывать, что-то ломать, крушить, по-новому что-то делать, это не так страшно. Причем не обязательно делать европотолки, евростены, панели, достаточно взять белую краску, закрасить – это уже красиво, это хорошо, чистенько, аккуратненько, это создает определенное настроение, стиль.

Сегодня студию украшают портреты спортивной и культурной элиты города. Пластинка «Пинк Флойд», старые диваны и колонки, 12 винтажных стульев. Такое ощущение, что находишься в отдаленном промышленном квартале Манхеттена… Историчность, современность, андеграунд …В лофте жизнь проходит с особым вкусом свободы и без ограничений времени.

Сергей Михаленко, директор фотостудии:

Собираем всякое барахлишко, это и для съемок идет, и для интерьера, это книги – советские фото.

По соседству, на Октябрьской, 16 в здании бывшего Минского станкостроительного завода имени Октябрьской революции разместился лофт с ароматом кофе. Здание - уникальный памятник архитектуры, основанный в 1907 году на тогда дореволюционной улице Нижне-Ляховской. В начале 20 века завод назывался «Гигант», затем «Энергия». Здесь было организовано чугунно-литейное и металлообрабатывающее производство, в республике зародилась отрасль станкостроения.

Спустя век, в 2011 году в стенах завода зазвучал Синатра, Элла Фицджеральд. Интересно, что переделка исторического здания началась с кафе, правда, заводского. До этого здание было закрыто на лет 20, пришлось убирать советскую плитку и другие артефакты прошлого. Но больше всего эти стены помнят звуки станков!

Павел Зайцев, директор кафе:

Эти балки, которые вы видите, они выдерживают до 5 тонн, для того чтобы ремонтировать большие станки, потому что завод станкостроительный. В советское время здесь ремонтировали танки, до этого был кожевенный завод.

Уникальная кирпичная кладка с черными отметинами – печать времени. Не вдохновиться невозможно.

Павел Зайцев, директор кафе:

Когда к нам случайно заходят какие-то дедушки, которые раньше здесь работали, интересно послушать их истории, что здесь раньше было.

Совсем недавно в Минске появилась своя «Фабрика Энди Уорхола»! В бывших цехах завода имени Ленина, который когда-то располагался прямо на проспекте Независимости, вырос лофт-коворкинг! На 400 квадратных метрах былой промзоны создали настоящую площадку для творческого комьюнити! Потолки высотой в 4, 5 метра, андеграунд-пространство рождает самые смелые и неординарные решения. Здесь собирается молодежная творческая элита города.

Георгий Заборский, автор лофт-коворкинга:

Пространство живет и постоянно изменяется. Я уже даже подумал сделать фотовыставку , как может в один день по-разному выглядеть один заводской цех: от гламурного ресторана до хендмейдовской ярмарки. Это наш второй цех, долгое время мы использовали его, как рабочую площадку для дизайнеров, архитекторов и фотографов, которым нужно потрудится. Сейчас ведется расчистка, остались кое-где остались рекликвии пром эпохи нам хочется их сохранить, устройство штабелер - перевозило напильники. Это серьезная часть атмосферы лофта.

Наконец-то до Минска дошла культурная тенденция лофтов! Старые промышленные объекты в центре города, которые давно сыграли свою роль, начали превращаться в офисные и творческие пространства. Так что перспективы у былого завода Ленина вырасти в настоящий культурный центр весьма большие, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.