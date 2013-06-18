В Минске открыли экскурсии по городу для незрячих и слабовидящих детей

Новости Минска. Крошечные оконца, миниатюрные двери, балконы и изящные колонны. Мини-копия городской ратуши, кажется, воссоздана архитекторами до мельчайших деталей. От величественного оригинала макет отличается лишь цветом: серый на контрасте с белоснежные стенами Ратуши. На этот нюанс в необычной экскурсии никто не обратит внимания. Детские ручки тянутся прикоснуться к уникальной 3D-миниатюре. Так происходит необычное знакомство со зданием.

Людмила Скрадаль, организатор проекта «Прикосновение к жизни»:

Первая презентационная экскурсия прошла в рамках фэст-экскурсоводов, это было в апреле. Мы на Площади Свободы презентовали макет и барельеф. Были незрячие и слабовидящие участники, представители организации «Белтиз» (Товарищество инвалидов по зрению). И это была первая экскурсия, и мы назвали этот день днем рождения нашего проекта.

Итак, подсчитаем вместе! Знаете ли вы, что в Ратуше 14 окон, в каждом по восемь стёкол, 16 колонн, 4 балкона? А замечали ли вы украшения на фасаде здания, на крыше? Как выглядят резные балкончики? Несмотря на то, что экскурсии были созданы для слабовидящих и незрячих людей авторы проекта, волонтёры Людмила Скрадаль и Юлия Валента уверяют, что побывать на экскурсии рекомендуется всем, кто хочет почувствовать знакомые места по-другому. Знакомство с городом происходит с завязанными глазами…

Людмила Скрадаль, организатор проекта «Прикосновение к жизни»:

Фраза, которую я чаще всего слышу, - «Боже, я не видел Минск до этого!», как только мы развязываем глаза. Люди снова проходят по маршруту, рассматривают те детали, к которым мы прикасались, и говорят: «Как же так! Я проходил здесь 10 лет, и не видел, что на Ратуше есть такие украшения, такие детали!»

Макет Ратуши позволяет представить, как выглядит здание в объёме, а барельеф помогает рассмотреть детали достопримечательности.

Людмила Скрадаль, организатор проекта «Прикосновение к Минску»:

Над макетом, который вы сегодня видите, работали 3 архитектора, 3 макетчика, это девушки. Они взяли на себя этот тяжелый труд - Ольга, Марина и Юлия. Над барельефом работал скульптор, который занимается лепниной, Игорь Яковенко, он в своей мастерской изготовил нам этот барельеф.

Ранее тактильные экскурсии по городу можно было встретить лишь в нескольких странах мира: Германии, Франции, Италии. Теперь прикоснуться к истории можно и у нас. Миниатюра Ратуши - это только начало. Архитекторы уже работают над новыми 3D-моделями.

Людмила Скрадаль, организатор проекта «Прикосновение к Минску»:

Я очень надеюсь на то, что минимальное представление об объеме здания мы можем дать. Вот эта группа, которая сегодня была на экскурсии, попробует описать здание и попробует нарисовать здание. Мы получим уже первые результаты этого восприятия, обратную связь от группы, насколько наша методика действенна. Если говорить о взрослых людях, то они подтверждают, что они представляют себе здание, описывают очень близко к тому, что они трогают.

Увидеть архитектуру на ощупь помогает экскурсовод. Текст адаптируется в зависимости от возраста участников. Например, для детей экскурсия проводится в форме познавательной игры. Им предлагают почувствовать на ощупь, какая Ратуша сегодня: тёплая или холодная. Рассказывают, как через парадные двери выходит войт, мэр города. Знакомят с архитектурным стилем достопримечательности и ее удивительными историями.

В будущем планируется создать 3D-модели и других зданий Верхнего города. Например, собора Девы Марии, детской филармонии. Новых экскурсий участники проекта ждут с огромным нетерпением.

Также в планах у организаторов сделать экскурсию мобильной и возить её за границу, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.