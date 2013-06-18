«Мертвая» деревня Демьянки (Добрушский район): здесь обнаружили единственный на всей территории радимичей некрополь

Деревня Демьянки находится в Добрушском районе Гомельской области Республики Беларусь. Что касается названия, то, как говорят ученые, оно довольно понятное: в основе лежит собственное имя Демьян. Но оказывается, что сегодня деревни Демьянки уже не существует. Тут жилой только один двор. Эту деревню ожидала судьба чернобыльских деревень. Она попала после Чернобыля под выселение.

Имя Демьян всегда сопутствует имени Кузьма. И что интересно, соседняя деревня называется Кузьминичи, название которой произошло от имени Кузьма.

Так вот когда-то жили здесь два кузнеца – Кузьма и Демьян. Жили они тут во времена, когда наша земля была в опасности: страшный Змей на нее постоянно нападал. Так вот они построили огромную кузню и в ней спрятали всех людей. И когда Змей прилетел к кузне, разрушил железные двери, сунул туда свой язык, чтобы съесть людей, то Демьян с Кузьмой схватили его за язык, запрягли в железный плуг и вспахали землю. И до сих остались кое-где рвы, которые называют в народе «змеиные». Такие рвы есть и вокруг Демьянок.

Кстати, Кузьма и Демьян – опекуны кузнецов. И когда отмечались свадьбы в этих местах, молодые просили Кузьму и Демьяна, чтобы они сковали их так, чтобы они вовеки были неразлучны.

Демьяновская земля по-настоящему историческая. Здесь исследователи нашли две стоянки и там нашли орудия труда из кремня и элементы керамики. Это стоянки эпохи неолита. Здесь было найдено более 800 кремниевых изделий. Еще здесь нашли древнее курганное кладбище, на котором насчитали 159 курганов. Эти поиски проводили в конце XIX века Филонов и Романов. Некоторые курганы в высоту достигают 2 метра, а в диаметре – 12 метров. Это были захоронения радимичей.

Евдокий Романов сказал, что вокруг Демьянок находятся загадочные могильные поля. Их исследования вызвали интерес не только у белорусских ученых, но и зарубежных. Кстати, здесь обнаружили единственный на всей территории радимичей некрополь. Некрополь – это город мертвых. Самый знаменитый некрополь – Долина Царей в Египте и Дипилонский некрополь в Афинах. На протяжении 500 лет радимичи привозили в Демьянки тела знаменитых личностей, чтобы похоронить их здесь. Сейчас нельзя попасть туда из-за сильного разлива воды.

Места здесь очень красивые. Кругом лес. Речка Ипуть, в которой много рыбы. Эта река начинается в Климовичском районе, затем немного протекает по территории Российской Федерации, а потом снова возвращается на Беларусь. Тут, возле Гомеля, она впадает в Сож. Длина Ипути – 437 км.

Поселились люди тут давно, но, к сожалению, неизвестно, когда Демьянки были основаны. В летописи деревня попала только в XVI веке, и тогда она называлась Демьяновичи. В 1751 году Демьянки принадлежали Михаилу Черторийскому.

После раздела Речи Посполитой Демьянки попали в Российскую империю. В 1862 году в Демьянках работала винокурня, и в середине 19 века деревня становится владением Герардов. При них работал хлебозапасный магазин, были два ветряка, и жило здесь 650 жителей. В 1897 году здесь проживало более тысячи жителей. И принадлежали Демьянки тогда Николаю Герарду.

Николай Герард построил себе усадьбу. Ученые говорят, что ее начали строить где-то в конце XIX века. Усадьба была построена в псевдорусском стиле. И она сохранилась. Хоть состояние усадьбы не самое хорошее, но она все-таки внесена в список исторических и культурных ценностей. Сюда иногда приезжают различные музыканты, чтобы заняться творчеством в таком историческом месте.

Вокруг усадьбы была водная система, через которую Герард построил мост. В те времена мост был очень красивый. Кстати, ширина этого места – 7 метров.

Еще кругом был разбит шикарный парк, и он был огорожен стеной. Здесь росло много разных экзотических деревьев.

Во время Второй Мировой войны здесь проходили страшные битвы. И в Демьянках есть братская могила. Тут похоронено 136 солдат, которые погибли в битвах или в госпитале от тяжелых ран. Тут похоронены представители различных национальностей, которые вместе сражались в то время против фашизма.