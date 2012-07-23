До конца 2012 года в Минске преобразят 10 объектов Верхнего города, Троицкого и Раковского предместий

Новости Беларуси. Реконструкция исторического центра Минска должна завершиться в следующем году. До конца 2012 преобразят 10 объектов Верхнего города, Троицкого и Раковского предместий.

Одно из первых зданий, которое получит новую жизнь, – второй пусковой комплекс Галереи Савицкого. Оценить не только творчество известного художника, но и мастерство архитекторов минчане и гости столицы смогут уже осенью. Торжественная церемония открытия галереи состоится в день города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для того, чтобы успеть вовремя, специалисты работают в три смены.

Павел Шикунец, директор КУП «Мiнская спадчына»:

В следующем году мы планируем ввести 15 объектов, но были переходящие объекты. Задача поставлена мэром полностью выполнить, подготовить график и план действий. Мы это пересмотрим и будем вводить и те объекты, которые планировали на 2014 год.

Подготовка чемпионату мира по хоккею, гостиница четырехзвездочная, улица Кирилла и Мифодия, гостиничный комплекс с объектами инфраструктуры, музеями.