Россияне заполонили курортный поселок Нарочь

Новости Беларуси. На берегу озера Нарочь - полтора десятка санаториев и баз отдыха. Россиян среди отдыхающих курортного поселка — большинство, сообщает ctv.by со ссылкой на газету «Мінская праўда».

Сергей Кахович и Любовь Полетаева приехали из Владимира. Отдыхали здесь еще прошлым летом. Они и друзьям настоятельно рекомендовали посетить «этот кусочек земного рая».

Игорь Рубченко, главный врач московской клиники, профессор:

Я объездил всю Европу, и могу сравнивать. Так вот, откровенно скажу: по качеству медицинского обслуживания вы на уровне Карловых Вар. Хотя, опять же искренне, и по цене уже к ним приближаетесь... А вот бытовые мелочи вроде старого лифта немного смазали общее впечатление от санатория. Что же касается курортного поселка, то он меня, москвича, чистотой, ухоженностью, теплотой и гостеприимностью жителей приятно удивил

Свободных мест в местных здравницах в разгар летнего сезона нет. И это несмотря на то что стоимость путевок в сравнении с прошлым годом выросла. Скажем, в «При­озерном» сутки пребывания белорусу обойдутся минимум в Br330 тыс., а россиянину — в 1.790 российских рублей. Подорожание произошло в связи с расширением спектра медицинских услуг, вводом в строй современного бассейна, SPA - центра.

Михаил Шепелевич, прораб ОАО «МАПИД»:

Да, путевка недешевая, но надо учитывать, что сейчас пик сезона. Осенью и зимой, я узнавал, цена примерно на треть ниже. Полученным курсом лечения, отношением медперсонала, питанием очень доволен.

Нарочанский микроклимат - благоприятный для здоровья, воздух насыщен эфирными маслами, озоном, ионами, которые оказывают лечебное действие на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ и усиливают защитные функции организма. Широко используются природные минеральные сульфатно-хлоридные натриевые воды для питьевого лечения и для ванн. Благодаря ионно-солевому составу вода успешно применяется при лечении органов пищеварения, печени, желчевыводящих путей, нарушении обмена веществ и железодефицитных анемиях.



В курортном поселке Нарочь проживают свыше трех тысяч жителей.