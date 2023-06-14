Загадайте желание у Бобра Самуиловича, и оно точно исполнится. Где находится это волшебное место?

140 километров от столицы, и перед вами таки Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке.
140 километров от столицы, и перед вами таки Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Быть в Бобруйске и не попробовать местный зефир просто невозможно. Точно так же, как и прогуляться по пешеходной социалке и загадать желание у Бобра Самуиловича. Его еврейский колорит просто невозможно не оценить.
Что улицы Бобруйска расскажут о городе? Вот какие интересные места там есть – подробности.
Ну, а чтобы желание исполнилось, нужно потереть носик, золотой перстень и цепочку, а еще сфотографироваться на память в таком очаровательном канотье.
Фотосет с таким франтом пройдет на ура. Готовая открытка «Привет из Бобруйска!»
Еще одно место притяжения – Шура Балаганов. Харизматичный герой застыл в бронзе неспроста. В «Золотом теленке» Ильфа и Петрова один из сыновей лейтенанта Шмидта предложил подписать конвенцию о разделе территории и выделил Бобруйск как высококультурное место.
Так, жители решили прописать его на постоянку у водонапорной башни. И, конечно, не оставили без символа халявы – золотого теленка. Находка для студентов и не только. Мечтайте и загадывайте желания.
Семья Кацнельсон – бобруйские Ротшильды. Посмотрите, какой дорогой особняк они построили.