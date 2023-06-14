Загадайте желание у Бобра Самуиловича, и оно точно исполнится. Где находится это волшебное место?

140 километров от столицы, и перед вами таки Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке.

Что улицы Бобруйска расскажут о городе? Вот какие интересные места там есть – подробности.

Анастасия Макеева, корреспондент: Быть в Бобруйске и не попробовать местный зефир просто невозможно. Точно так же, как и прогуляться по пешеходной социалке и загадать желание у Бобра Самуиловича. Его еврейский колорит просто невозможно не оценить.

Ну, а чтобы желание исполнилось, нужно потереть носик, золотой перстень и цепочку, а еще сфотографироваться на память в таком очаровательном канотье.

Фотосет с таким франтом пройдет на ура. Готовая открытка «Привет из Бобруйска!»