«ЭКСПО-2015»: туристические возможности Беларуси 11 сентября презентуют в Италии

Новости Беларуси. Туристические возможности Беларуси 11 сентября презентуют в Италии. На всемирной выставке в Милане гостям нашего павильона предложат окунуться в атмосферу белорусского сафари, узнать о наших национальных гастрономических вкусах или совершить минский сити-брейк. Это формат краткосрочных путешествий в один город, набирающий популярность в Европе.

Гостям также расскажут об экскурсионных и историко-культурных программах по Беларуси, о развитии в стране делового, активного, фестивального, оздоровительного и лечебного туризма.

А накануне на «ЭКСПО-2015» говорили о потенциале белорусской столицы. В рамках Дня Минска прошла презентация торгово-экономических, промышленных, инновационных, туристических возможностей города. Состоялся ряд переговоров с руководством мэрии Милана, а также между представителями итальянских и минских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Практически мы презентовали 21 предприятие. По всем направлениям есть интересы у итальянских компаний. Кроме этого, они проявили интерес к переработке мусора. Поэтому в самое ближайшее время итальянская делегация приедет в Минск и мы попытаемся найти точки соприкосновения. Итальянские компании начинают проявлять повышенный интерес к Беларуси. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы увидим конкретные результаты этой работы.