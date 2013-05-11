Каучсерфинг в Беларуси: Как объездить весь мир с минимальными затратами

Новости Минска. Михаэль - заядлый путешественник из Германии. За его плечами не только дорожный рюкзак, но и Боливия, Бразилия, Перу, Финляндия, Швеция и другие уголки нашей планеты.

В Минске Михаэль впервые, но у него здесь уже есть знакомые и место, где остановиться. И всё это благодаря гостевому онлайн сервису «Каучсёрфинг», который помогает людям легко путешествовать по миру и встречать новых друзей.

Михаэль Шольц, каучсерфер (Германия):

Каучсёрфинг – это своего рода социальная сеть. Если вы решили посетить какое-то незнакомое место, вы можете найти на сайте человека, который приютит вас на пару дней и покажет город. Год назад через каучсерфинг я встретил в Германии человека из Минска, он пригласил меня, и я решил поехать в Минск после каникул в Польше.

Проект основан на взаимовыручке: если ты готов приютить кого-то, показать город - найдётся тот, кто сделает это и для тебя.

Каучсёрфинг - это не аналог бесплатной гостиницы, это стиль путешествия, а то и жизни. Это целая планета свободных туристов. Здесь своя валюта: дружелюбие, гостеприимство, обмен опытом, и даже свой лексикон. Например, Кауч - с английского дословно «диван» - место, где можно остановиться. Сёрфить - значит, гостить у кого-нибудь. Каучсёрфер – это путешественник, а хост – принимающая сторона.

Михаэль Шольц, каучсерфер (Германия):

Я принимал гостей много раз в моем родном городе Мюнстере, людей, как со всего мира, так и из Германии. Например, студенты, которые ищут квартиру в новом городе, первую неделю останавливались у меня, я показывал им город, и у них было время найти себе жилье.

Система довольна проста. Регистрируешься на сайте, заполняешь анкету. И рассылаешь запросы в ту страну, в которую едешь. Можно оставить запрос открытым в сети, и тогда местные жители смогут сами отправлять тебе приглашения. Именно так и поступил Михаэль – и получил гостеприимное письмо от двух сестёр из Минска – Ирины и Полины.

Полина Ковальчук, каучсерфер (Беларусь):

Моя первая попытка серфинга была идеальной, это была я, моя подруга и сестра, мы поехали все вместе в Киев, и с того момента я решила, что каучсерфинг – это лучшее, что может случиться с нами в жизни. Михаэль из Германии, я могу с ним говорить по-немецки, даже совсем немного практиковать свой язык, и это тоже полезный опыт с точки зрения языка.

Эта система позволяет не только путешествовать тем, кто иначе не выбрался бы за пределы собственного города, но и узнавать новое, не выходя из дома, ведь каждый иностранец приносит частичку своей страны в твой дом.

Сеть обмена гостеприимством – это не только возможность сэкономить. Миссия сообщества намного шире – «создавать вдохновляющий опыт». Увлекательные разговоры, знакомство с национальной кухней и местными традициями – это обязательная часть программы каучсёрфера.

Полина Ковальчук, каучсерфер (Беларусь):

В этом году последнее место, где я была по каучсерфингу – это Нидерланды, и у меня был крайне милый хост, он завез меня в аэропорт. Иногда люди дают вам больше, чем вы можете от них ожидать и помогают вам всяческим образом.

Михаэль Шольц, каучсерфер (Германия):

Иногда ты попадаешь в гости к чудесной семье. Однажды я был в Южной Америке, и мам человека, который меня пригласил, взяла выходные на 4 дня только для того, чтобы готовить нам традиционные блюда. Но иногда ты оказываешься в месте, где уже остановилось 10 каучсерферов и просто-напросто нет свободной кровати, ты можешь расположиться только на полу, тогда с собой удобно иметь спальный мешок и походный матрас.

Если у вас нет возможности пригласить в гости, можно просто пообщаться: предложить экскурсию по городу, информацию или любую другую помощь путешественнику.

Полина Ковальчук, каучсерфер (Беларусь):

Интересно, что ты видишь человека первый раз в жизни, вы как будто незнакомы, но сразу все стереотипы стираются, потому что у вас какая-то общая цель. Вы встречаетесь и ведете себя так, как будто вы старые друзья.

Михаэль Шольц, каучсерфер (Германия):

Пару дней назад я узнал на сайте каучсерфинга, что несколько ребят из Германии сейчас тоже в Минске. Я связался с ними, мы встретились в центре, обменялись впечатлениями о Минске, дальнейшими планами и решили поехать вместе на экскурсию в Брест.

В Каучсерфинге целая команда специалистов проводит большую работу, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности. Для этого на сайте существует ряд механизмов.

Полина Ковальчук, каучсерфер (Беларусь):

Вы должны быть бдительны, смотреть отзывы перед тем, как вы едете в другую страну, посмотреть, как много человек он принимал у себя или куда он путешествует, что люди другие о нем пишут. Вот, например, я собираюсь поехать скоро в Испанию. Меня интересует конкретно Барселона. Я ввожу ее в поисковике, сейчас мне показывают список людей, которые готовы у себя принять. У них есть разные знаки, например, кто-то за них поручился, значит, у них довольно высокая степень доверия. А вот у кого-то стоит знак под вопросом, это значит, что человек сейчас занят и не может меня принять. Я вижу у кого-то проверенное местоположение, за него поручились, я вижу, что у человека 30 положительных отзыва и ни одного отрицательного, это уже вселяет доверие, я и отправляю заявку.

Вот так простые правила и искреннее дружелюбие превращают мечты минчанки Полины об Испании в реальность, а немцу Михаэлю уже есть, что рассказать друзьям о Минске.

Михаэль Шольц, каучсерфер (Германия):

Мне очень нравится местная архитектура, большие величественные здания, мне по душе просторные площади, широкие проспекты. Мы были в музее Великой Отечественной войны, нам очень понравилось, это, действительно, интересно. Но если честно, непросто было понять все до мелочей. Так, не было перевода на английский. Тем не менее, можно было проследить историю событий. Вечером мы отправились к Национальной библиотеке, где любовались светопредставлением, прекрасным видом на ночной город с обзорной площадки.

Сегодня благодаря каучсёрфингу можно пообщаться с путешественниками из разных стран мира. Для этого во многих городах проходят встречи каучсёрферов. В Минске их инициатором выступила студентка из Швейцарии, которая приехала в столицу изучать русский язык.

Леандра Биас, каучсерфер (Швейцария):

Когда я приехала, у меня совсем не было друзей, и я подумала, что лучший способ познакомиться с людьми – это каучсерфинг. Первую встречу нелегко было организовать, пришло только 6 человек. Я уже подумала, что ничего из этого не выйдет. Но потом стало приходить по 40 человек, примерно половина из них – белорусы, и половина – иностранцы из самый разных стран. Я очень ценю местное сообщество. Я никогда не бываю одна, всегда есть, с кем прогуляться, выпить чашку кофе. Люди здесь очень добрые, в любую минуту рады помочь. Они не смеются надо мной, если я делаю ошибки, когда говорю по-русски. Я обожаю Минск.

В Минске участники сообщества встречаются каждую неделю, чтобы поделиться впечатлениями о Беларуси и других странах, планировать совместные путешествия и практиковать английский язык.

Кристина Саутина, каучсерфер (Беларусь):

То, что я больше всего люблю в каучсерфинге, это возможность почувствовать себя в чужой стране не туристом, а гостем, а иногда даже и жителем этой страны. Наиболее яркое впечатление каучсерфинга в моей жизни – это путешествие в Рим, мы останавливались у каучсерфера, у которого до нас уже гостило практически 400 человек их 60 стран мира. Это просто впечатляющий пример, когда человек абсолютно искренне относится к своим гостям.

Каучсёрфинг позволяет не только увидеть страну, но и прочувствовать её жизнь изнутри, узнать, где лучшее мороженое в городе и откуда открывается впечатляющий вид.

Проект показал, что в мире огромное количество добрых людей, и каучсёрфинг помогает им объединяться. Вед у них одна цель: познавать мир. Который, на самом деле, меньше, чем кажется, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.