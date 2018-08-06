Детский оздоровительный центр «Надежда: подробный видеоотчёт об отдыхе детей

Центр «Надежда» создан для оздоровления и реабилитации детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили Детский центр «Надежда», который находится в Вилейском районе.

Первая смена ребят из 60 человек побывала здесь в 1994 году.

Каждый год сюда приезжает около трех с половиной тысяч человек. Здесь есть все необходимое, чтобы провести летние каникулы не только с пользой, но и с комфортом. Гостевые дома, многофункциональные игровые площадки, культурно-оздоровительный комплекс,

в планах – ввести в эксплуатацию еще и бассейн.

На территории центра также выращивают сельскохозяйственные культуры, причем производство экологически чистое.

Медицинский центр был построен и оснащен специальным оборудованием при поддержке государства. Здесь дети проходят курс различных процедур. Например, электро-светолечение, лазеротерапию и, конечно, массаж.Пополнить запас энергии помогают фито чаи и кислородные коктейли.

Ребята всегда находятся под присмотром профессионалов,

Также в Вилейском районе могут пройти реабилитацию дети с ограниченными возможностями. Для этого созданы все необходимые условия.

К услугам отдыхающих и водолечебницы.

а корпуса имеют пандусы и лифты. Сюда приезжают ребята из различных стран в течение всего года. География широкая. Здесь можно подтянуть иностранные языки, пройти курсы телеведущих, сходить на мастер-классы по уличным танцам.

Без гаджетов, по принципам ЗОЖ: показываем, как дети отдыхают в палаточном лагере в Вилейском районе

Основы радио и телевидения, тренинг по актерскому мастерству, тренинг «Неземные», где ребята примеряют на себя различные образы, которые сами и придумывают:

все это хорошо развивает фантазию и помогает провести каникулы с пользой.

В конце смены ребята демонстрируют то, чему научились на итоговых концертах. Как правило, на таких отчетных мероприятиях – ажиотаж.