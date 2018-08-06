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Разжечь костер в непогоду, обустроить укрытие: показываем, чему учат детей в палаточном лагере в Вилейском районе

06 августа 2018 14:44
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили палаточный лагерь, который находится в Вилейском районе. Здесь дети играют в настоящих Робинзонов. Сценарии разрабатывают инструкторы. Кстати, все они с образовательным подтекстом. Ведь именно

от интересного и продуктивного отдыха напрямую зависит – начало учебного года.

Дмитрий Герасименко, инструктор палаточного лагеря «Родник»:
Не хотелось бы, чтобы кто-то оказался в экстремальной ситуации, например, на необитаемом острове или заблудился в лесу. Но, по крайней мере,

у меня есть уверенность, что любой из моих подопечных, попав в такую ситуацию, заблудившись в лесу, он уже будет вооружен и подготовлен.

Разжечь костер в непогоду, обустроить укрытие: показываем, чему учат детей в палаточном лагере в Вилейском районе-1


Сможет разжечь костер даже в сырую погоду, сможет обустроить себе примитивное укрытие и переночевать безопасно.

Основная часть летнего досуга в лагере – походы.

В них ребята отправляются регулярно. Именно там учатся готовить каши, супы, разводить огонь, ориентироваться на местности и изучают виды костров.

Без гаджетов, по принципам ЗОЖ: показываем, как дети отдыхают в палаточном лагере в Вилейском районе

Дмитрий Герасименко:
Костер «Таежный» или охотничий. Его удобно разжигать на ночлег. Костер «Колодец», костер «Нодья» – преимущества в том, что он может гореть всю ночь, а вы рядом можете спать. Большого пламени нет, он горит долго. Костер «Шалаш» и экзотический костер «Звезда».

Детский оздоровительный центр «Надежда: подробный видеоотчёт об отдыхе детей

# Детские лагеря в Беларуси # Туризм # Дмитрий Герасименко

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