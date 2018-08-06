Разжечь костер в непогоду, обустроить укрытие: показываем, чему учат детей в палаточном лагере в Вилейском районе

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили палаточный лагерь, который находится в Вилейском районе. Здесь дети играют в настоящих Робинзонов. Сценарии разрабатывают инструкторы. Кстати, все они с образовательным подтекстом. Ведь именно

от интересного и продуктивного отдыха напрямую зависит – начало учебного года.

Дмитрий Герасименко, инструктор палаточного лагеря «Родник»:

Не хотелось бы, чтобы кто-то оказался в экстремальной ситуации, например, на необитаемом острове или заблудился в лесу. Но, по крайней мере,