Разжечь костер в непогоду, обустроить укрытие: показываем, чему учат детей в палаточном лагере в Вилейском районе

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили палаточный лагерь, который находится в Вилейском районе. Здесь дети играют в настоящих Робинзонов. Сценарии разрабатывают инструкторы. Кстати, все они с образовательным подтекстом. Ведь именно
от интересного и продуктивного отдыха напрямую зависит – начало учебного года.
Дмитрий Герасименко, инструктор палаточного лагеря «Родник»:
Не хотелось бы, чтобы кто-то оказался в экстремальной ситуации, например, на необитаемом острове или заблудился в лесу. Но, по крайней мере,
у меня есть уверенность, что любой из моих подопечных, попав в такую ситуацию, заблудившись в лесу, он уже будет вооружен и подготовлен.
Сможет разжечь костер даже в сырую погоду, сможет обустроить себе примитивное укрытие и переночевать безопасно.
Основная часть летнего досуга в лагере – походы.
В них ребята отправляются регулярно. Именно там учатся готовить каши, супы, разводить огонь, ориентироваться на местности и изучают виды костров.
Без гаджетов, по принципам ЗОЖ: показываем, как дети отдыхают в палаточном лагере в Вилейском районе
Дмитрий Герасименко:
Костер «Таежный» или охотничий. Его удобно разжигать на ночлег. Костер «Колодец», костер «Нодья» – преимущества в том, что он может гореть всю ночь, а вы рядом можете спать. Большого пламени нет, он горит долго. Костер «Шалаш» и экзотический костер «Звезда».
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