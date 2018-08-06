Без гаджетов, по принципам ЗОЖ: показываем, как дети отдыхают в палаточном лагере в Вилейском районе

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили палаточный лагерь, который находится в Вилейском районе. Попасть в платочный лагерь несложно, как и в другие – оздоровительные. Направление можно получить в школах, гимназиях и центрах дополнителного образования. Смена, как правило, длится 12 дней. Одновременно здесь может разместиться более 180 человек. Живут отдыхающие в кемпинговых палатках. Такие немного нестандартные условия для отдыха детей не пугают, наоборот, рассказывают сотрудники лагеря, ребята остаются в восторге и возвращаются сюда не один раз. Разжечь костер в непогоду, обустроить укрытие: показываем, чему учат детей в палаточном лагере в Вилейском районе

Николай Бурак, начальник палаточного лагеря «Родник»:

Все палатки стоят на деревянных настилах. Имеется матрас поролоновый, одеяло, наволочка, простынь, подушка, спальный мешок, то есть все, что необходимо туристу, и даже больше.

Здесь мы учимся общаться друг с другом. Проходят спортивные турниры. Каждый день ребята чем-то заняты. С ребятами работают профессионалы, которые помогают направить энергию в нужное русло.



Здесь детям раскрывают секреты военной подготовки. Инструктор в начале занятия ставит задачу: соорудить место для маскировки.

Специалисты рассказывают, навыки, которым обучают здесь, помогают детям развивать, в первую очередь, лидерские качества. Вячеслав Лялюга, инструктор палаточного лагеря:

Мы проводим тактические игры. Это наука подготовки и ведения боя. Они учатся самостоятельно работать с инструментами, учатся понимать, как ведется оборона. Если большинство из них увлекались и увлекаются компьютерными играми, то здесь на месте они понимают, что это не так просто сделать, как в компьютерной игре.

У нас проводятся занятия по стрельбе из пневматического оружия. Участвуют и юноши, и девушки.

Еще одна не менее полезная секция в палаточном лагере – рукопашный бой.

Мастер-класс новичкам дает профессионал с многолетним стажем. Приемы самообороны, конечно, за 12 дней изучить детально не получится, а вот азы освоить вполне реально.