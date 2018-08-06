Без гаджетов, по принципам ЗОЖ: показываем, как дети отдыхают в палаточном лагере в Вилейском районе
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили палаточный лагерь, который находится в Вилейском районе.
Попасть в платочный лагерь несложно, как и в другие – оздоровительные. Направление можно получить в школах, гимназиях и центрах дополнителного образования. Смена, как правило, длится 12 дней. Одновременно здесь может разместиться более 180 человек.
Живут отдыхающие в кемпинговых палатках.
Такие немного нестандартные условия для отдыха детей не пугают, наоборот, рассказывают сотрудники лагеря, ребята остаются в восторге и возвращаются сюда не один раз.
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Николай Бурак, начальник палаточного лагеря «Родник»:
Все палатки стоят на деревянных настилах. Имеется матрас поролоновый, одеяло, наволочка, простынь, подушка, спальный мешок, то есть все, что необходимо туристу, и даже больше.
Здесь мы учимся общаться друг с другом. Проходят спортивные турниры. Каждый день ребята чем-то заняты.
С ребятами работают профессионалы, которые помогают направить энергию в нужное русло.
Здесь детям раскрывают секреты военной подготовки. Инструктор в начале занятия ставит задачу: соорудить место для маскировки.
Специалисты рассказывают, навыки, которым обучают здесь, помогают детям развивать, в первую очередь, лидерские качества.
Вячеслав Лялюга, инструктор палаточного лагеря:
Мы проводим тактические игры. Это наука подготовки и ведения боя. Они учатся самостоятельно работать с инструментами, учатся понимать, как ведется оборона. Если большинство из них увлекались и увлекаются компьютерными играми, то здесь
на месте они понимают, что это не так просто сделать, как в компьютерной игре.
У нас проводятся занятия по стрельбе из пневматического оружия. Участвуют и юноши, и девушки.
Еще одна не менее полезная секция в палаточном лагере – рукопашный бой.
Мастер-класс новичкам дает профессионал с многолетним стажем. Приемы самообороны, конечно, за 12 дней изучить детально не получится, а вот азы освоить вполне реально.
Паркур – искусство преодолевать различные препятствия с помощью акробатических элементов.
Позволяет научиться грамотно использовать свои физические данные.
Передвигаться можно на любом рельефе. Лесной массив – вполне подходящий. Инструктор, конечно, страхует ребят, но с оговоркой, на высоте действовать нужно безошибочно.
Ресурсы Вилейского водохранилища в солнечные дни задействованы по максимуму.
Кто-то просто плескается, а кто-то учится покорять стихию на байдарках. Обычно перед выходом на воду сперва детей учат плавать, а лишь затем обращаться с инвентарем и четко выполнять вводные.
Чистый водоем, свежий воздух, костры, песни под гитару, традиции рассказывать страшилки на ночь – детская романтика, которая, без сомнения, спустя годы уже взрослые сердца заставляет биться чаще.
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