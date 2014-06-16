Деревня Верховичи (Каменецкий район, Брестская область, Республика Беларусь)

Деревня Верховичи. Находится деревня в Каменецком районе, Брестской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Деревня известна еще с 16 века как двор в Берестейском павете в ВКЛ. Тогда этот двор был в собственности шляхтичей Ходкевичей, а от них двор перешел к шляхтичам Ячиновских. Где-то в середине 16 века двор Верховичей стал собственностью панов Копатей. Паны построили в деревне на собственные деньги святой костел, который был разрушен во время Тринадцатилетней войны. Страшная это была война, тогда погибла половина населения Беларуси.

На месте того костела построили новый костел в 1718 году, но после восстания Кастуся Калиновского (1863-1864 гг) костел у католиков отобрали и передали православным верующим.

Храм, который стоит в деревне и сегодня был построен в 1933 году. Этот костел выстоял всю Вторую мировую войну. После войны католики выехали в Польшу, и храм остался без прихожан. Чтобы из храма не сделали клуб или склад, ксендз решил передать ключи от костела своему брату православному батюшке. С того времени и по сегодняшний день в костеле находится церковь св. Николая.

В 1740 году маентак Верховичи стал собственностью Сапегов.

После третьего раздела РП Верховичи оказались в составе Российской империи. В первой половине 19 века Верховичи принадлежат шляхтичам Ротам. Они в деревне построили большой дом, много хозяйственных построек, заложили парк, но в Советское время в 1980 годах дом разобрали, все постройки уничтожили, парк вырезали на дрова. Сохранилась в деревне постройка 1935 года, в которой был склад.

В 1921 году Верховичи вошли в состав Польши.

На торговой площади напротив костела стояла православная церковь, но во время Второй мировой войны в церковь попал снаряд.

Свято-Троицкая часовня в деревне была построена в 1840 году, за время большевистского правления часовня почти была разрушена, остались только стены. И в 1993 году местные жители обновили эту часовню.

В деревне растет Верховицкий плющевник, который когда-то привезли шляхтичи Роты из Иерусалима и посадили возле склепа предков на кладбище. Этот плющ занесен в Красную книгу.

Недалеко от деревни есть святое место Грушка. Под конец 18 века, когда дети пасли на поле стадо, маленькой девочке под грушой явилась Мать Божья. После этого на том месте начали происходить чудеса. Больные люди, которые приходили на это место, вылечивались. Люди на том месте построили часовню, начали ставить кресты, но пришли большевики, все повырывали, выкинули, часовню разбили, а грушу трактором вырвали с корнем. Но груша снова выросла на том самом месте. Люди не перестали сюда приходить.