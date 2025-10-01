Более 10 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в Пакистане

По меньшей мере 14 человек погибли и более 30 ранены при крупном теракте на севере Пакистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заминированный автомобиль взорвался на оживленной улице недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса. Затем туда ворвалась группа вооруженных людей. В перестрелке силовики ликвидировали нападавших. Жертвами инцидента стали 10 случайных прохожих. Не исключено, что число погибших может возрасти, поскольку трое пострадавших в тяжелом состоянии. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.