В Беларуси 235 рецептов драников официально признаны достоянием нации

Декабрь в нашей стране объявлен месяцем гастрономического туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимние праздники традиционно собирают у нас тысячи гостей из разных стран. И они хотят во всех смыслах распробовать Беларусь. И раскусить секрет наших кулинарных достижений. А нам есть что предложить и чем удивить даже самых притязательных дегустаторов. Многие блюда уникальны, признаны достоянием нации.

Кафе и рестораны подключились к кулинарной тенденции – в меню эксклюзивы белорусской кухни. Не отстают агроэкоусадьбы. Разработаны гастрономические маршруты, где белорусы и иностранцы могут отведать еду по местным рецептам.