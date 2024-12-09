В Беларуси 235 рецептов драников официально признаны достоянием нации
Декабрь в нашей стране объявлен месяцем гастрономического туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимние праздники традиционно собирают у нас тысячи гостей из разных стран. И они хотят во всех смыслах распробовать Беларусь. И раскусить секрет наших кулинарных достижений. А нам есть что предложить и чем удивить даже самых притязательных дегустаторов. Многие блюда уникальны, признаны достоянием нации.
Кафе и рестораны подключились к кулинарной тенденции – в меню эксклюзивы белорусской кухни. Не отстают агроэкоусадьбы. Разработаны гастрономические маршруты, где белорусы и иностранцы могут отведать еду по местным рецептам.
Репортаж Галины Буро.
В Беларуси 235 рецептов драников официально признаны достоянием нации. Все же картофель – это про белорусский дом. Но в списке нематериального культурного наследия есть и хлеб, и караваи, и мясные блюда – витебские клецки с душами, одельские колбасы из гуся, мотюковский масляный баран. Нам есть чем покорить вкусовые рецепторы иностранцев. Потому гастрономический туризм в Беларуси набирает популярность. Подключились кафе и рестораны – в этом году в стране открыли более 900 объектов питания. Многие специализируются именно на белорусской национальной кухне.
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У нас разработано 89 туров с гастрономической составляющей. И, в том числе 32 тура преимущественно гастрономические. В текущем году разработано 5 новых гастрономических туров. Это такие, как «На свежыну да Міхася» в Зельвенском районе Гродненской области, туристические программы «Вандроўка воўка» и «Хлеб графа Потоцкого» в агроусадьбе «Ольхово» Волковысского района, а также программа «Колядный сезон» в «Ольхово» и велосипедный маршрут на агроусадьбу «Гаенскiе вытокi».
Костюмы, интерьеры, посуда для подачи белорусских блюд – параллельно туристы знакомятся с нашей национальной культурой. Особенно в агроэкоусадьбах. Там предлагают мастер-классы по приготовлению еды и дегустацию. От туристов нет отбоя. Особенно в период новогодних и рождественских каникул. Потому декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма.
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