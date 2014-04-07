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Цветение сакуры в Японии: символ нового учебного и рабочего года

07 апреля 2014 07:59
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Новости мира. Каждую весну японцев объединяет одно событие, которое празднуют, можно сказать, на национальном уровне. Это цветение вишни. Люди массово устремляются в парки, чтобы полюбоваться на нежные розовые цветы сакуры. Здесь же устраивают пикники – «ханами».

В Японии новый учебный и рабочий год начинается именно весной. И это не просто так. Весна является для страны символом новых начинаний и надежд.

А с потеплением после нынешней холодный и снежной зимы японцы вздохнули с двойным облегчением, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

В Токио период цветения сакуры обычно длится от 7 до 10 дней.

# Туризм # Утро. Вокруг света

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