Цветение сакуры в Японии: символ нового учебного и рабочего года

Новости мира. Каждую весну японцев объединяет одно событие, которое празднуют, можно сказать, на национальном уровне. Это цветение вишни. Люди массово устремляются в парки, чтобы полюбоваться на нежные розовые цветы сакуры. Здесь же устраивают пикники – «ханами».

В Японии новый учебный и рабочий год начинается именно весной. И это не просто так. Весна является для страны символом новых начинаний и надежд.

А с потеплением после нынешней холодный и снежной зимы японцы вздохнули с двойным облегчением, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.