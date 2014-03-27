Новости мира. В Валенсии прошел ежегодный пятидневный фестиваль огня. На местном диалекте испанского он называется «Лас Фаллас». Фестиваль представляет собой пять шумных дней фейерверков, празднеств и процессий в честь Святого Иосифа, который считается покровителем плотников и ремесленников.

В центре внимания – гигантские скульптуры и скульптурные композиции из картона и папье-маше на самые разные темы. Особенно здесь любят карикатуры на политиков и знаменитостей. Мастерят фигуры на протяжении года в разных районах Валенсии, потом демонстрируют на улицах в рамках фестиваля и в самый последний день сжигают. Это считается кульминацией «Лас Фаллас».

Сотни фигур сгорают дотла в течение часа, и посмотреть на это собирается почти весь город, а также многочисленные туристы.

Соседние дома покрываются мокрым брезентом для защиты от пожара. При этом ежегодно одной фигуре «сохраняют жизнь». Ее выбирают путем общественного голосования и позже помещают в местный музей. Таким образом, ежегодно музей пополняется одной новой фигурой, и можно наблюдать, как меняются качество исполнения и тематика фигур с годами, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.