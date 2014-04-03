Четыре новые гостиницы презентовали 3 апреля в Минске в преддверии чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Все звезды для гостей. Сразу четыре новые гостиницы презентовали 3 апреля в Минске. Уже в мае здесь с разнозвездным комфортом смогут разместиться болельщики хоккейных баталий чемпионата мира. Выбор мест ночлега на любой вкус и кошелек.

Апрель открытий. 4 новые гостиницы Минска презентовали 3 апреля. И сразу с корабля на бал. Бронирование номеров в этих отелях было открыто за несколько недель до официального старта работы. Так что первых гостей новая трехзвездочная гостиница примет уже в ближайшие дни. Главный бонус для болельщиков – шаговая доступность одной из арен чемпионата.

Алексей Прокопович, генеральный директор клуба «Юность-Минск»:

Имея зоопарк, имея «Чижовка-Арену», имея гостиницу, мы можем с уверенностью сказать, что сюда могут приехать гости любого уровня, получить какие-то услуги от спорта, услуги от каких-то зрелищ и при этом не торопиться уезжать отсюда.

В этом месяце отели в Минске появляются как грибы после дождя.

К чемпионату мира планируется открыть 14 разнозвездочных мест размещения болельщиков.

Андрей Домарацкий, заместитель председателя Мингорисполкома:

На сегодняшний день гостиничный номерной фонд рассчитывается на 9600 мест. Сюда мы еще подключаем хостели, здесь будут задействованы еще студенческие общежития. Надеемся, что всем хватит.

Вот эта гостиница, несмотря на временно беззвездочный статус, уже облюбована иностранцами. Здесь готовы понять и помочь постояльцам в любое время суток. Хотя при ответах на каверзные вопросы приходится использовать «помощь зала».

Работницы отеля:

Жили у нас иностранцы из Словении. Подходит к нам один раз мужчина и спрашивает: «Девушки, скажите, пожалуйста. Хочу привезти белорусскую водку. Вы знаете какая белорусская водка?» И мы понимаем, что не можем посоветовать. Попросили подождать. Мы обратились к папе.

Гостям чемпионата белорусские отельные работники не просто мягко стелют. Болельщикам и спортсменам будет мягко спать. Матрасы проверены и одобрены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Крицкий, директор сети отелей:

В тестовом режиме уже три дня проверяют. Пока проблем нет никаких.

«Внимание – каждому». Под таким девизом строились все новые гостиницы.

Комфортно здесь будет и людям с ограниченными возможностями.

Работница отеля:

Удобное сиденье, чтобы человек мог спокойно пересесть с кресла, удобный держатель, если человеку надо приподняться. Все находится ниже уровнем, чем в обычных номерах. Специальный матрас, более улучшенный, комфортный.

Акцент – на питании. Хорошая еда – хорошая игра. Каждая команда приезжает на чемпионат со своим пищевым райдером.

Оксана Барко, менеджер ресторана отеля:

В состав меню входит спагетти с соусом «Баланез», натуральные стейки из говядины, из птицы, из свинины. Во время проведения игр обязательно всегда заказывают пиццу.

А вот болельщиков ждет питание не «по бумажке». Творчество и символика чемпионата здесь в каждой тарелке.

Людмила Гуделайть, директор кафе отеля:

Есть такая небольшая «фишка» в заведении: мы можем удивлять оформлением блюд. Например, вырезание из овощей и фруктов. Попробуем удивить. Конечно, символ чемпионата, зубра, попробуем вырезать из арбуза, пусть не сезон сейчас. Где-то, может, тыкву добудем.

Спа-салоны, фитнес-центры, сувениры, бесплатный Wi-Fi, экскурсии по Минску – в борьбе за клиента новые белорусские отели идут на самые приятные и комфортные для гостей шаги. И каждому здесь готовы сказать: «Добро пожаловать! Velkom!»