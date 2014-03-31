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Что посмотреть в Минске гостям ЧМ-2014 по хоккею? Эйфелева башня неподалеку от Национальной библиотеки Беларуси!

31 марта 2014 20:32
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Новости Беларуси. 31 марта Эйфелева башня празднует свое 125-летие. Инженер современного символа Франции Густав Эйфель и подумать не мог, что его сооружение будет стоять и по сей день, привлекая миллионы туристов со всех уголков мира.

Проект был рассчитан всего на 20 лет и строился исключительно как экспонат для очередной Всемирной Выставки. Долгое время Эйфелевой башне принадлежал титул самого высокого строения в мире — 324 метра.

А вот гости предстоящего в нашей столице чемпионата мира по хоккею из Франции и не только будут удивлены Эйфелевой башне в миниатюре... Как известно, копия знаменитого сооружения находится неподалеку от Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею # Туризм

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