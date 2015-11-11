Белорусские ученые разработали проект трехмерной реконструкции архитектурных объектов страны

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали проект трехмерной реконструкции архитектурных объектов нашей страны. На создание ЗD-моделей сразу 11 белорусских замков у программистов ушло два года. Причем сделали акцент не только на современном облике архитектурных жемчужин, но и восстановили первоначальный их вид.

Замки можно не только осмотреть со всех сторон, но и стать наблюдателем того, как играют тени при восходе и закате солнца. В планах и создание объемных моделей архитектурных объектов Минска и Минской области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Прадун, научный сотрудник отдела совместных программ космических и информационных технологий объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Работал профессиональный 3D-модельер, который на основе собранной документации создавал модели. Нами была разработана технология визуализации в сети Интернет, на основе которой создавались программные комплексы для визуализации моделей для наши потребителей.

Сергей Кореняко, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

У нас есть все возможности двинуться дальше, посмотреть не только снаружи, но и вовнутрь заглянуть этих памятников, чтобы виртуальные экскурсии по этим памятникам носили более полноценный характер.