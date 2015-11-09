В Беларуси не будут отменены авиаперелеты в Египет

Новости Беларуси. Наша страна не станет отменять авиаперелёты в Египет. Об этом заявили представители белорусского авиаперевозчика. Его специалисты сегодня, 9 ноября, вернулись из Шарм-эль-Шейха, где провели рабочие встречи с руководителями аэропорта, представителями египетских спецслужб.

Результаты инспекции: аэропорт соответствует международным стандартам безопасности.

Напомним, авиакомпании Великобритании и России прекратили ввоз туристов и осуществляют лишь вывоз их из Египта. В тоже время в полном объеме продолжают выполнять рейсы Германия, Италия, Болгария, Бельгия, Австрия. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ собрала всю информацию к этому дню.

На родине Дмитрий всего несколько суток. О дороге из Египта домой вспоминает неохотно. О трагедии в небе над Синаем он узнал из выпуска новостей. Когда услышал, что разбился самолет с туристами, был шок, но пытался сохранять спокойствие. Когда самолет приземлился в Москве, все пассажиры вздохнули с облегчением.

Дмитрий Турко:

Задумываешься, как бы это обратно долететь хорошо, чтобы все было в порядке. Рейс даже не задержали ни на секундочку – вылетели согласно плану.

Буквально пару часов назад из Египта вернулись и белорусские эксперты, которые проводили масштабную проверку в аэропорту Шарм-Эль-Шейха.

Результаты инспекции озвучили сегодня: воздушная гавань полностью соответствует международным стандартам безопасности. Вместе с белорусскими специалистами в египетском аэропорту работали также группы из Германии и Италии. Пока, кроме России и Британии, отменять полеты в эту североафриканскую страну никто не планирует.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Проводится 100-процентный досмотр пассажиров и их багажа, ручной клади, без каких-либо исключений, техническими средствами и личный досмотр. Мы в настоящее время выполняем полеты также без ограничений, в штатном режиме.

Почему российский аэробус потерпел крушение, точно пока неизвестно. Прорабатывается несколько версий. По одной из них, к аварии привел взрыв бомбы. Если так, то главный вопрос: как самодельное взрывное устройство попало на борт? Эксперты не исключают: в самолет его пронесли сотрудники египетского аэропорта. В этой связи работники проходят усиленный досмотр, а на территории воздушной гавани много полицейских и военных.

Тем не менее, никакой экстренной эвакуации белорусских туристов пока не планируется. Египетские аэропорты работают в штатном режиме.

Владимир Костин, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Граждане Республики Беларусь вылетали рейсами российских компаний. Если откажутся лететь через российские города, то, при наличие свободных мест, мы можем рассмотреть возможность перевести их рейсами авиакомпании «Белавиа».

Вадим Кармазин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Это не какая-то эвакуация, это плановый вывоз туристов. Отличительная особенность этой кампании в том, что вывоз туристов будет осуществляться отдельно от багажа.

Сейчас многие покидают Египет только с ручной кладью. Но это правило касается только тех белорусских туристов, которые приземляются в российских аэропортах. Домой их чемоданы доставит почта России. Те, у кого конечная точка приземления Минск, получат багаж, как и раньше.

Покует чемоданы и Сергей Лапковский. Наш соотечественник сейчас в Хургаде. Судя по его фото, на курорте жизнь идет своим чередом. Паники среди отдыхающих нет, – рассказывает музыкальный исполнитель. Не пугает белоруса и предстоящий пятичасовой перелет. Так что завтра уже в 6 часов будем в нашей любимой стране.

Сергей Лапковский:

Пока вроде бы все спокойно, никаких изменений не было. Наш гид уверяет, что мы как планировали вылететь завтра в час, так и вылетим. Так что завтра уже в 6 часов будем в нашей любимой стране. Что касается отдыха, то здесь абсолютно все спокойно.

Но не у всех путешественников отдых в Египте оставит только приятные впечатления. В агентства все чаще обращаются разочарованные клиенты, которые воспользовались услугами посредников российских туроператоров. Некоторые из отдохнувших на Красном море пытаются выяснить судьбу своего багажа. Другие – вернуть деньги за несостоявшийся отдых. Последним специалисты рекомендуют переносить вылет на другие даты или вовсе менять направления отдыха.

Валентин Цехмейстер, директор Белорусского республиканского союза туристических фирм:

Звучат различные предположения о возможности предоставления альтернативного отдыха в Турции, Таиланде, на Кипре. Возможно, это не столь комфортно, как в Египте сейчас есть условия. Руководствуясь здравым смыслом, лучше договориться, чем вести всякие арбитражные разбирательства.

Туроператоры, как и авиаперевозчики, надеются, что внести ясность в непростую ситуацию сможет информация об истинных причинах аварии. Пока же европейские авиакомпании летают в Египет по расписанию. Следующие два рейса из Минска на Синайский полуостров запланированы на завтра.