Одно из популярных мест для паломников. Чем примечательна церковь-крепость в деревне Мурованка?

Двери всегда можно было пробить, но здесь на этот счет опускалась тяжеловесная решетка – герса. Перекрывала, блокировала вход в крепость Одна на миллион. Заступница щучинской земли. Младшая сестра Сынковичей. Церковь-крепость в деревне Мурованка – место силы. Святыня ведет отсчет от 1524 года. Не за горами 500 лет. Алая жемчужина появилась благодаря виленскому подконюшию Шимко Мацкевичу-Шкленскому, для молитвы и защиты от врагов. Дуэт готики и ренессанса – застывшая сага. Только представьте, толщина стен 2 метра. Раньше вокруг стены был тайный ход для обслуживания галерей бойниц.

Евгений Коваль, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка:

Самые первые, которые встречаются внизу – это стрельницы, такие узкие отверстия, которые расширяются внутри и дают возможность тому, кто стреляет, выбрать себе позицию. Еще выше мы видим машекули, отверстия, которые смотрят вниз, горячую смолу кидали, кипяток, камни – такой сюрприз для тех, кто подошел слишком близко. Анастасия Макеева, корреспондент:

Пригодилась ли вот эта крепость? Евгений Коваль:

Известны русско-польские войны, когда Московское княжество воюет с Речью Посполитой. Казаки разграбили и устроили пожар. Для них это был чужой храм, униатский период тогда, это в 1656 году. Анастасия Макеева:

Крепость-мурованка не покорилась никому. Даже во время Северной войны, когда Карл XII приказал своим войнам обстрелять святыню такими ядрами. По одной версии, сделал он так, потому что местные жители не захотели его принимать хлебом-солью, по другой, просто из-за военного интереса, чтобы потренировать своих солдат.

Карла оставили с носом. Но после свинцовой атаки Мурованка зачахла. Ситуацию спас Александр I, когда в 1806-м держал путь из Вильно в Гродно. Император приказал вернуть в чувства святыню. Из царской казны были выделены средства. Ремонт шел весь XIX век. Западные башни выросли на сажень, а прихожан стал созывать на молитву колокольный звон. Старинный кирпич-вишневка словно панцирь. Изначально вся кладка была открытой. Белые пояса штукатурки – следы реставраций. Каждый кирпичик мастера создавали вручную, как ювелирное украшение. Пластика завораживает.

Евгений Коваль:

Делался кирпич, так называемая пальчатка. Мастер проводил, пока еще не застыл кирпич, рукой, чтобы образовались вот такие вот дорожки для лучшего скрепления кирпича. Это тоже кирпич-пальчатка, можно его назвать лапчатка.

Другая галактика. В основе сводов фигурный кирпич. Кажется, над нами звездная россыпь или вальс цветов. Каждый увидит свою красоту. Переливы светотени отрывают от земли и вдохновляют задуматься о вечном. Евгений Коваль:

Я почувствовал тут присутствие Божье. То, что храм древний и намоленный. Эти своды называют нервюрными. Нервюр – это французское слово – жилы, жилистое. Вот эти жилы или так называемые ребра жесткости, они в общем-то нужны для того, чтобы облегчить конструкцию свода, на центральном нефе мы видим звездчатые своды, в боковых нефах мы видим своды сотовые. Для увлеченных туристов в Мурованке сделали мини-музей. Среди эксклюзива – ядра Карла XII. Фибула, которой застегивали плащ, родная черепица с говорящим названием – хвост бобра. Технологии на века.

Евгений Коваль:

Здесь плотность этой поверхности меньше, чем плотность этой, при атмосферных воздействиях она коробится, выгибается наружу, таким образом тоже закрывает. Во время Первой мировой в храме держали военнопленных и хоронили рядом. В 20-30-е годы церковь отдали под костел. После войны приспособили под склад. И только в 90-е вернули верующим. Несмотря на все перипетии Мурованка продолжает освящать и обновлять прихожан. Особую роль играет икона Волчинковской Божьей матери. За исцелением приезжают издалека. Ее написали в 2013-м в память об одноименной старинной иконе, которая находилась в деревне Волчинки и творила чудеса. Евгений Коваль:

Глядя на икону как-то отзывается душа, и видно, что люди просто получают помощь Божью и приходят, благодарят, приносят разные колечки, крестики, сережки. Этот храм – как некая жемчужина на всеобщем ожерелье. Вспомним Полоцкий собор, Коложа. Когда приезжают люди, то единодушно слышишь такие отзывы, что как здесь хорошо, успокаивается душа.