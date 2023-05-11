В Молдове сократят срок пребывания в стране беженцев из Украины

Украинские беженцы с 15 мая смогут находиться в Молдове только девяносто дней в течение шести месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина страны. Решение принято молдовской коммисией по чрезвычайным ситуациям в отношении иностранных граждан, которые имеют право на временную защиту.

Летом прошлого года комиссия постановила, что украинские беженцы могут быть в Молдове на время действия режима ЧП и еще 90 дней после его завершения.

Сообщается, что после нововведения с 15 мая 2023 года беженцы из Украины как и ранее имеют право воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства через механизм временной защиты. В Молдове режим ЧП действует с февраля минувшего года.