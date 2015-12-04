10 млн долларов принесло развитие туризма в бюджет Минской области

Новости Беларуси. 10 миллионов долларов принесло развитие туризма в бюджет Минской области. Центральный регион в 2015 году посетило около 600 тысяч иностранных гостей. Основное большинство из них – россияне. Среди постоянных посетителей нашей страны также жители Украины и Прибалтики. Все чаще отдых в Беларуси привлекает туристов из Западной Европы.

Одним из самых популярных направлений остается Нарочанский край. Туристам предлагаются услуги на любой вкус: это и санаторный отдых, и рыболовные туры, а в скором времени для любителей фотоохоты заработает сафари-парк.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:

Сложился контингент постоянных туристов, которые приезжают к нам и по осени, и весной, и в зимнее время. Зима у нас пользуется популярностью. Это новогодние выходные, когда люди приезжают встречать Новый год. Сафари-парк у нас уже существует. Там уже помещены животные. Фотоохота – это увидеть совсем близко, практически рядом таких животных, как европейский благородный олень.

Особым спросом пользуется агроэкотуризм. В Минской области работают более 5 сотен усадеб, притом их количество постоянно растет. Гостям предлагают отдых с национальным колоритом. Качество белорусского агротуризма признано во всем мире. Уже не первый год наша страна в числе лучших в этой сфере, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.