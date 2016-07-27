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«Звёздные грядки» заслуженной артистки Республики Беларусь Надежды Микулич

27 июля 2016 08:56
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Заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич любит проводить на даче всё лето. Здесь есть и огород, и собственное озеро.

Детство Надежды Анатольевны прошло в городе, однако на каникулах она часто помогала бабушке полоть грядки. За каждую прополку платили солидную сумму – 1 советский рубль. Будучи уже состоявшейся певицей, Надежда Микулич вместе с супругом купила деревенский дом.

Выращивание овощей и фруктов – одно из любимых занятий Надежды Микулич, поэтому на дачном участке большое место занимает огород. Здесь растут картошка, огурцы, помидоры, перец.

Чистый воздух, речка, лес. Что ещё нужно для счастья? На даче артистка в первую очередь отдыхает душой, отвлекается от городской суеты и черпает вдохновения для творчества.

# Растения и цветы # Фотофакт # Диана Галех # Белорусские исполнители # Надежда Микулич

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