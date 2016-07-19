По каким ягодам можно предсказывать погоду, какие – использовать вместо лекарства, а из каких – приготовить вкусный десерт?

Июль. Время собирать ягоды. По каким – можно предсказывать погоду, какие – использовать вместо лекарства, а из каких – приготовить вкусный десерт. Изучаем лесные дары: известные и неизвестные.

Ягоды – замечательное натуральное лакомство. Кладезь минералов, витаминов, кислот и других полезных веществ, которые благотворно влияют на наш организм и повышают иммунитет. Это источник здоровья и долголетия.

Есть в белорусских лесах знакомая незнакомка – ирга колосистая, которая растёт в виде кустиков или деревьев и достигает в высоту от 3 до 8 метров. Этот североамериканский вид в 16 веке попал в Европу. А затем – к нам.

Сворачивает листики в трубочку – значит, будет жаркая погода. Разворачивает – ожидайте прохладу. Костяника – не только замечательный синоптик, но ещё и ценный источник органических кислот. В ней содержится витамина С больше, чем в чернике. Эта ягода замечательное лекарство при малокровии, простудных заболеваний. В народной медицине отвар из листьев и стеблей костяники используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мигрени, воспаления суставов. Хорошее болеутоляющее сердечное средство.

Внешне ягода напоминает гранат. Такие маленькие алые огоньки спрятаны за мхом и сухими листьями.

Какое лето без черники? Мы обожаем эту ягоду и полагаем, что она помогает при проблемах со зрением. На самом деле – это миф. Черника помогает адаптироваться при ярких вспышках света, но вовсе не улучшает зрение. Зато молодильная ягода – отличный антибиотик и антисептик от природы. Черника богата антиоксидантами: калием, магнием, фосфором. Она очищает наш организм от шлаков. Сушенные ягоды помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Это хорошее средство при отитах и ожогах. А листики черники – ценное лекарство при сахарном диабете.

Часто мы путаем чернику и голубику. Род у них действительно один. Но ягоды – разные.

Издавна считали: чтобы быть здоровым весь год, нужно летом съесть 40 стаканов земляники. Так что поспешите. Однако собирать ягодный урожай можно далеко не во всех белорусских лесах. Если вы нарушаете правила, – вам грозит штраф.

Не забывайте следить и за чистотой ягод. Ведь употребление лесных даров с повышенным содержанием радионуклидов даёт риск дополнительного внутреннего облегчения организма и приводит к обострению имеющихся заболеваний, в том числе – онкологических.