«Звёздные грядки» писательницы Натальи Батраковой

Приусадебный участок знаменитой писательницы Натальи Батраковой с лёгкостью можно сравнить с небольшим ботаническим садом.
Приусадебный участок знаменитой писательницы Натальи Батраковой с лёгкостью можно сравнить с небольшим ботаническим садом.
Каких диковинных растений здесь только нет: можжевельник, декоративные ивы, а ещё невероятно сказочные цветы всевозможных форм и окрасок.
Каждый уголок Наталья создавала сама с большой любовью и трепетом.
Глядя на ухоженный, роскошный сад даже сложно представить, что 17 лет назад на его месте был пустой земельный участок. Вместе со своим супругом Наталья Батракова смогла реализовать здесь все свои фантазии. К примеру, обустроила вокруг дома искусственный зеркальный пруд, который окружили декоративные растения и причудливые скульптуры.