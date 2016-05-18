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«Звёздные грядки» писательницы Натальи Батраковой

18 мая 2016 09:14
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Приусадебный участок знаменитой писательницы Натальи Батраковой с лёгкостью можно сравнить с небольшим ботаническим садом.

«Звёздные грядки» писательницы Натальи Батраковой-1


Каких диковинных растений здесь только нет: можжевельник, декоративные ивы, а ещё невероятно сказочные цветы всевозможных форм и окрасок.

«Звёздные грядки» писательницы Натальи Батраковой-3


Каждый уголок Наталья создавала сама с большой любовью и трепетом.

«Звёздные грядки» писательницы Натальи Батраковой-5


Глядя на ухоженный, роскошный сад даже сложно представить, что 17 лет назад на его месте был пустой земельный участок. Вместе со своим супругом Наталья Батракова смогла реализовать здесь все свои фантазии. К примеру, обустроила вокруг дома искусственный зеркальный пруд, который окружили декоративные растения и причудливые скульптуры.

# Растения и цветы # Фотофакт # Наталья Батракова

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