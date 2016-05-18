«Звёздные грядки» писательницы Натальи Батраковой

Каких диковинных растений здесь только нет: можжевельник, декоративные ивы, а ещё невероятно сказочные цветы всевозможных форм и окрасок.



Глядя на ухоженный, роскошный сад даже сложно представить, что 17 лет назад на его месте был пустой земельный участок. Вместе со своим супругом Наталья Батракова смогла реализовать здесь все свои фантазии. К примеру, обустроила вокруг дома искусственный зеркальный пруд, который окружили декоративные растения и причудливые скульптуры.