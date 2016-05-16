Cердечки, завитушки, спиральки – о чём могут сказать узоры, нарисованные спонтанно?

Когда нам нечем заняться, а под рукой лежит бумага с ручкой, мы неосознанно начинаем рисовать. Согласны?

Оказывается, если внимательно присмотримся к этим непроизвольным рисункам, можно получить много полезной информации о своем подсознании.

Полистайте свою записную книжку, вы можете найти там массу интересного: непонятные завитушки, сердечки, спиральки – все узоры, нарисованные спонтанно, способны раскрыть тайну нашего внутреннего состояния. Рассмотрим основные элементы «бумажных граффити» и попытаемся их расшифровать.

Любителей изображать цифры заботят исключительно материальные ценности. Возможно, вы прикидываете, где и как можно заработать. Либо – думаете, как рассчитаться с долгами.

Круг или любые круглые предметы указывают на закрытость и замкнутость. В данный момент времени вы никого не хотите пускать к себе в душу и не желаете делиться ни с кем со своими проблемами.

Квадраты, треугольники, ромбы – все эти угловатые фигуры характерны для настойчивых натур, имеющих ясные цели и твердые убеждения. Узнали себя? Скорее всего, вы контролируете каждый свой шаг и порой слишком подозрительны по отношению к окружающим.

Ну, а, если ваша записная книжка просто пестрит чернилами – такая «живопись» может свидетельствовать о сильном напряжении.

Сердечки! Картинки такого романтического жанра сообщат, что вы переполнены чувствами: безумно любите жизнь и окружающих вас людей.

Кстати, специалисты в области психологии относят спонтанные рисунки в раздел арт-терапии и часто применяют данную методику на практике. И это действительно работает! В процессе рисования на бумагу выливается поток тех эмоций и состояний, которые мы часто прячем внутри и не осознаем, а проработав подавленную в себе эмоцию – освобождаем от негатива свой энергетический канал. Дерзайте!



