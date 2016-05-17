Как оказать первую помощь утопающему? Мастер-класс от спасателей Минской городской организации ОСВОД

Май. Погода – благодать. А скоро лето – безжалостное солнце, температура с внушительным знаком +, желание освежиться в водичке, поплескаться и порезвиться.

Но надо помнить о том, что беспечное поведение на воде, может обернуться неприятными последствиями.

При чрезвычайном происшествии грамотная работа спасателей – единственная соломинка утопающего. Однако, у каждого из нас есть возможность спасти чью-то жизнь еще до приезда специальной службы. Мастер класс дают спасатели минской городской организации ОСВОД.

Доставив утопающего на сушу, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи.

Чтобы вовремя отреагировать на беду, нужно знать ее признаки.

У пострадавшего не прощупывается пульс – без паники! Не теряя времени, приступайте к выполнению непрямого массажа сердца.

Длительное нахождение на солнце или в душном помещении может стать причиной обморока или солнечного удара. Будьте бдительны!

Если находящийся рядом с вами человек испытывает недомогание, у него учащенное дыхание и расширенные зрачки – на лицо все признаки солнечного удара. Необходимо предпринять следующие меры.

Будьте готовы прийти на помощь попавшим в беду, следуя инструкциям наших экспертов.