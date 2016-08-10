«Звёздные грядки» белорусского писателя Николая Чергинца

Известный белорусский писатель Николай Чергинец любит черпать вдохновение для творчества на своей даче, которая находится в Смолевичском районе. Здесь царят тишь и благодать. А свободную минутку хозяин обходит владения и приступает к совсем другой работе: полив растений, прополка грядок, защита урожая от вредителей. Здесь всегда найдётся, чем заняться.

На «звёздных грядках» Николая Ивановича растёт множество овощей: огурцы, помидоры, перцы, лук, чеснок. Есть и несколько интересных кустарников.

Каждый год Николай Иванович собирает большой урожай ягод и фруктов. Как выяснилось, у писателя есть свой секрет «дачного успеха».

Все плодовые деревья (а их на дачном участке немало) – несколько лет назад собственными руками посадил сам Николай Иванович.