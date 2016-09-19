Язык тела животных: о чем думают ваши питомцы?

Лапы, хвост и кожаный нос. Мы влюбляемся в них бесповоротно!

Художница из Лос-Анжелеса Лили Чин просто обожает животных. Является счастливой хозяйкой многочисленных питомцев. За годы общения с четвероногими, она научилась понимать их настроения и желания по характерным жестам и мимике и решила поделиться своими знаниями с помощью забавных иллюстраций.

Мир животных очень активно пользуется языком тела. Посылая сигналы, закодированные в позах и движениях, животные взаимодействуют друг с другом и человеком.

Собаки часто разговаривают с помощью лап если псу хочется показать дружеские чувства, он чуть-чуть приподымает переднюю лапу. Наклоняя при этом голову, он пытается сказать: «Я ещё подумаю, буду ли я с вами играть, но бояться меня не нужно!».

Переворачивание на спинку и вытягивание передних лапок – знак дружбы со стороны кошки. Эта поза демонстрирует хозяину, что животное чувствует себя в безопасности.

Спокойные и нежные, ласковые и «задиры» – они такие разные. Почаще общайтесь и дарите любовь своим четвероногим друзьям. Ведь слова для этого вовсе не нужны.