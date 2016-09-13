Прямой эфир

Новая коллекция зимнесезонных пальто и курток «Элема»: разнообразие по цветам, силуэтам и фактурам

13 сентября 2016 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Динамика мегаполиса и стремительный круговорот событий вдохновили дизайнеров брэнда «Элема» на создание новой осенней коллекции.

Главная героиня – активная успешная леди, которая гармонично живёт в ритме большого города и всё успевает. Остаётся стильной, модной и умеет сочетать красоту и комфорт.

Новая коллекция зимнесезонных пальто и курток разнообразна по цветам, силуэтам и фактурам. Это элегантные и универсальные модели на разные случаи жизни. Такие же разные по характеру и настроению, как и мы с вами.

Подробнее - в сюжете корреспондента СТВ - Анастасии Макеевой.

# Фотофакт # Мода # Осенняя мода # Юлия Кузьменкова

Другие новости рубрики

Все новости
Серый журавль: самая загадочная и редкая птица Беларуси
12 сентября 2016 10:30

Серый журавль: самая загадочная и редкая птица Беларуси

Рисованная, напечатанная, статичная, подвижная: как и зачем создаются киноафиши?
12 сентября 2016 10:01

Рисованная, напечатанная, статичная, подвижная: как и зачем создаются киноафиши?

Тренды осеннего макияжа: идеальная кожа, лёгкий румянец, густые естественные брови, тёплая палитра осени
09 сентября 2016 09:48

Тренды осеннего макияжа: идеальная кожа, лёгкий румянец, густые естественные брови, тёплая палитра осени