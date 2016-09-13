Новая коллекция зимнесезонных пальто и курток «Элема»: разнообразие по цветам, силуэтам и фактурам

Динамика мегаполиса и стремительный круговорот событий вдохновили дизайнеров брэнда «Элема» на создание новой осенней коллекции.

Главная героиня – активная успешная леди, которая гармонично живёт в ритме большого города и всё успевает. Остаётся стильной, модной и умеет сочетать красоту и комфорт.

Новая коллекция зимнесезонных пальто и курток разнообразна по цветам, силуэтам и фактурам. Это элегантные и универсальные модели на разные случаи жизни. Такие же разные по характеру и настроению, как и мы с вами.

Подробнее - в сюжете корреспондента СТВ - Анастасии Макеевой.