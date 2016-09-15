История возникновения современного маникюра: на что шли женщины ради аккуратных и изящных ногтей?

На какие только ухищрения не решались женщины во все времена ради аккуратных и изящных ногтей. Оказывается уже в Древнем Китае и Египте знали толк в маникюре. При археологических раскопках были обнаружены мумии с окрашенными ногтями. Однако маникюрный набор в те времена был значительно скромнее.

В древнем Египте по цвету ногтей можно было судить о статусной принадлежности человека. Маникюр красного цвета носила знать, простолюдинам были доступны бледные оттенки. Кстати, ногти красили не только женщины, но и мужчины.

Стремлению к красоте среди женщин того времени не было равных царице Клеопатре. Она окрашивала ногти дорогостоящей хной и создала первый справочник по уходу за ногтями.

Пройдёт ещё немного времени и в Древнем Китае во времена правления династии Мин станут популярны серебряные или золотые ногтевые наконечники.

А вот на Востоке женщины в прямом смысле слова шли на жертвы ради красоты. Дамы вкалывали растительные красители в ростковую область ногтя. Процедура была ежедневной и крайне болезненной.

Интересно, что популярный в наше время «лунный маникюр» родом из Греции.

Долгое время яркие длинные ногти считались дурным тоном. А уже ближе к 16 веку женщин с маникюром могли причислить к ведьмам и сжечь.

Появлению современного маникюра способствовало событие, произошедшее с королем Луи Филиппом в 1830 году. В 1900 году появился первый лак для ногтей. Однако его консистенция значительно отличалась от современной. Только спустя ещё 30 лет мир увидел удобное базовое и закрепляющее покрытие.

Знаменательное событие в маникюрной индустрии произошло в 1976 году когда предприниматель Джеф Пинк изобрёл «французский маникюр».

Современные женщины могут выбрать между разными стилями и видами покрытия. Но важно помнить, что перед маникюром всегда нужно производить дезинфекцию инструментов.