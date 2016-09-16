Прямой эфир

Мастер-класс по приготовлению суши от шеф-повара ресторана японской кухни

16 сентября 2016 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Визитная карточка азиатских народов – суши – появились в южной части региона. Кухни Японии и Китая имеют ключевое отличие, которое повлияло на специфику блюда в этих странах.

В привычном для нас виде суши появились в 1600 году. До этого – рис и рыбу использовали в качестве гарнира, а не основного блюда, как сейчас.

В 19 веке повар Ёхэй Ханай решил отказаться от маринования и подавал рыбу сырой. Процесс готовки значительно сократился, а рецепт завоевал популярность.

Вашему вниманию - несколько рецептов приготовления суши от от шеф-повара ресторана японской кухни Евгения Юревича.

# Рецепты # Фотофакт # шеф-повар # Евгений Юревич

Другие новости рубрики

Все новости
История возникновения современного маникюра: на что шли женщины ради аккуратных и изящных ногтей?
15 сентября 2016 10:31

История возникновения современного маникюра: на что шли женщины ради аккуратных и изящных ногтей?

Новая коллекция зимнесезонных пальто и курток «Элема»: разнообразие по цветам, силуэтам и фактурам
13 сентября 2016 09:59

Новая коллекция зимнесезонных пальто и курток «Элема»: разнообразие по цветам, силуэтам и фактурам

Серый журавль: самая загадочная и редкая птица Беларуси
12 сентября 2016 10:30

Серый журавль: самая загадочная и редкая птица Беларуси