Мастер-класс по приготовлению суши от шеф-повара ресторана японской кухни

Визитная карточка азиатских народов – суши – появились в южной части региона. Кухни Японии и Китая имеют ключевое отличие, которое повлияло на специфику блюда в этих странах.

В привычном для нас виде суши появились в 1600 году. До этого – рис и рыбу использовали в качестве гарнира, а не основного блюда, как сейчас.

В 19 веке повар Ёхэй Ханай решил отказаться от маринования и подавал рыбу сырой. Процесс готовки значительно сократился, а рецепт завоевал популярность.

Вашему вниманию - несколько рецептов приготовления суши от от шеф-повара ресторана японской кухни Евгения Юревича.