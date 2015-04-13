Выставка духовной книги «Божественная сила» прошла в Минске

Целый год православные христиане всего мира с нетерпением ждали светлого праздника Святой Пасхи и тщательно готовились. Не упустили такой возможности и организаторы выставки духовной книги «Божественная сила».

Вниманию посетителей выставки представлена как православная, так и католическая литература. Значительная часть экспозиции была позаимствована из фонда Фундаментальной библиотеки БГУ.

Диапазон представленной литературы широк и разнообразен. Начиная от различных изданий Библии и заканчивая современной литературой, которая познакомит читателей с таинствами церкви и правилами поведения в храме.