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Выставка духовной книги «Божественная сила» прошла в Минске

13 апреля 2015 11:41
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Целый год православные христиане всего мира с нетерпением ждали светлого праздника Святой Пасхи и тщательно готовились. Не упустили такой возможности и организаторы выставки духовной книги «Божественная сила».

Вниманию посетителей выставки представлена как православная, так и католическая литература. Значительная часть экспозиции была позаимствована из фонда Фундаментальной библиотеки БГУ.

Диапазон представленной литературы широк и разнообразен. Начиная от различных изданий Библии и заканчивая современной литературой, которая познакомит читателей с таинствами церкви и правилами поведения в храме.

# Фотофакт # Литература # Ирина Казакова

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