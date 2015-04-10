Ирина Шульга, ведущий инженер-технолог КУП «Минскхлебпром» на СТВ

Уже в воскресение православные верующие будут отмечать Пасху. Главным съедобным атрибутом этого праздника являются разнообразные куличи. О том, как правильно их выбрать расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Ирина Шульга, ведущий инженер-технолог КУП «Минскхлебпром».

Пасхальная выпечка по традиции - домашняя. А сегодня куличи можно встретить в продаже.

Ирина Шульга, ведущий инженер-технолог КУП «Минскхлебпром»:

Чтобы достичь вкуса традиционной пасхальной выпечки, нужно изучить бабушкины рецепты. Предприятие «Минскхлебпром» готовит продукцию по старым, проверенным временем рецептам, используя и применяя новые продуктивные технологии.

Какой ассортимент куличей?

Ирина Шульга, ведущий инженер-технолог КУП «Минскхлебпром»:

Ассортимент разнообразен. И каждый год он пополняется. В этому году наши кондитеры подготовили новые сладкие сюрпризы. Появился кекс творожный на основе натурального творога.

Что является фаворитом продаж?

Ирина Шульга, ведущий инженер-технолог КУП «Минскхлебпром»:

Фаворитом продаж из года в год остаются наши классические пасхальные изделия. Это кекс «Праздничный», кекс «Пасхальный» с ванилином, кекс «К Пасхе», кекс «Николаевский»…